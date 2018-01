Dans le cadre du mercato d'hiver, le Tours FC annonce le prêt de 2 joueurs. Rémy Descamps, troisième gardien du PSG et Jonathan Mexique de Monaco. On attend aussi le prêt d'un défenseur de Troyes. Reste à trouver 1 ou 2 attaquants via des transferts.

Depuis lundi c'est le mercato d'hiver pour les clubs professionnels de football. Pour le Tours FC, c'est l'occasion de se renforcer pour relever un sacré défi, celui du maintien en ligue 2. Le TFC n'a que 5 points à mi saison, en 19 journées de championnat, du jamais vu depuis que la poule unique de ligue 2 existe, c'est à dire depuis 1993.

Nous devons inverser les choses avant la fin du mois - Le président du TFC, Jean-Marc Ettori

Le club a un mois pour effectuer quelques bonnes pioches, c'est à dire trouver de très bons joueurs. Et si possible des joueurs qui ne coûtent rien, autrement dit qui sont prêtés par d'autres clubs, c'est le cas du 3e gardien de buts du PSG Rémy Descampsqui arrive à Tours tout comme le jeune milieu de terrain de 22 ans de Monaco Jonathan Mexique. Le TFC devrait aussi obtenir le prêt d'un défenseur central qui vient de Troyes, un club de ligue 1. Trois prêts auxquels il faut ajouter ceux de Daniel Mancini et Gauthier Hein arrivés à l'intersaison. Tours est donc au maximum du quota de prêts autorisés, c'est à dire 5 joueurs. Il reste donc à trouver via des transferts 1 ou 2 attaquants le plus vite possible. Jean Marc Ettori est très clair, "nous devons inverser les choses avant la fin du mois". Le président du TFC qui se dit se réjouir de récupérer Rodéric Filippi blessé depuis 4 mois et Jonathan Gradit depuis début décembre. Des départs sont aussi possibles dit Jean-Marc Ettori. Tout cela va devoir se faire très vite car le championnat reprend le 12 janvier. Et avant la Ligue 2, il y aura aussi la Coupe de France. Tours joue ce week-end son 32ème de finale à Chartres. Match ce samedi à 15h.