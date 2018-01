Brest, France

Le club a officialisé la nouvelle ce jeudi soir. Zakaria Diallo n'est plus un joueur du Stade Brestois. Le défenseur, arrivé dans le Finistère à l'été 2016, quitte le championnat de France.

Le communiqué du club

« Nous avons résilié le contrat qui nous liait jusqu’au mois de juin 2018 à Zakaria Diallo pour qu’il puisse s’engager en faveur de l’Impact de Montréal. Nous tenions à le remercier pour sa saison dernière même si les choses ont été un peu plus compliquées pour lui depuis six mois. Je tiens cependant à préciser que le comportement de Zak a toujours été respectueux à notre égard. Je lui souhaite bon vent pour la suite et toute la réussite possible en MLS », explique le coordinateur sportif Grégory Lorenzi.

Zakaria Diallo a disputé deux matches de Ligue 2 cette saison. A Montréal, il sera entraîné par Rémi Garde.