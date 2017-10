Football - Ligue 2 : Zakaria Diallo revient "sur la pointe des pieds" pour Brest-Auxerre

Le championnat de France de Ligue 2 reprend ses droits ce vendredi soir. Le Stade Brestois, troisième, reçoit l'AJ Auxerre. Et devra faire avec plusieurs absences. Voilà qui profite à Zakaria Diallo, de retour.

Pour ce match contre Auxerre, 11e journée de Ligue 2, le coach brestois Jean-Marc Furlan va devoir se passer des services de trois joueurs importants : les deux milieux de terrain Bruno Grougi et Ibrahima Sissoko et également le défenseur Jean-Charles Castelletto. Tous les trois sont suspendus. Des absences qui vont bénéficier à Zakaria Diallo. Le défenseur avait des envies d'ailleurs cet été mais n'a pas trouvé de point de chute. Ce vendredi soir il sera titulaire pour la première fois de la saison.

"Très satisfait de son comportement"

Zakaria Diallo n'a pas joué une seule minute en championnat cette saison, la semaine dernière Jean-Marc Furlan l'a remis en selle lors du match amical à Quimper contre le Stade Rennais : Je suis content pour lui. Il faut que tout l'effectif soit mobilisé pour faire le mieux possible. Je suis très satisfait de son comportement. C'est un joueur de talent donc c'est une bonne chose pour le club."

"Vue ma position, le mieux c'est de se faire discret"

Le principal intéressé lui a mis toutes les chances de son côté pour revenir : "Je me sens très bien. Je travaille beaucoup à l'entraînement et même quand je suis tout seul à la maison. Je double les efforts. Si le coach fait appel à moi, je suis prêt." Les soucis de l'été sont donc loin derrière : "Vue ma position, le mieux c'est de se faire discret et de revenir sur la pointe des pieds. Répondre présent quand il faudra répondre. Le coach me connait et sait me gérer donc il n'y a aucun souci par rapport à ça." Le Zakaria Diallo nouveau est arrivé, en toute humilité.

Brest - Auxerre coup d'envoi à 20h ce vendredi soir à Francis Le Blé. Match à vivre en direct et en intégralité sur France bleu Breizh Izel.

