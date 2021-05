Football – Ligue des champions : Edouard Mendy n’oublie pas Cherbourg

Le gardien des Blues de Chelsea Edouard Mendy dispute ce samedi la finale de la Ligue des Champions de football contre Manchester City. Il y a sept ans, il gardait le but de l’AS Cherbourg en CFA (quatrième division).

Devant sa télé ce samedi soir, un supporter du club anglais de Chelsea tremblera un peu plus que les autres dès que le ballon approchera du but des Blues. « C’est le stress. J’ai toujours peur qu’il se passe quelque chose de mal pour Edouard. Je regarde tous les matchs de Chelsea, pour lui ». Jérôme Lemoigne était l’entraîneur des gardiens lors du passage de l’international sénégalais de 29 ans à l’AS Cherbourg entre 2011 et 2014.

A son arrivée, l’ASC est en National. Edouard Mendy a 19 ans et débute son aventure dans le Cotentin avec le statut de numéro 3 des gardiens. Il finira par devenir le titulaire du poste.

je ne pouvais pas prédire qu’il ferait une telle carrière

« On s’est aperçu qu’il avait un vrai potentiel de gardien, mais à l’époque je ne pouvais pas prédire qu’il ferait une telle carrière », reconnait Jérôme Lemoigne. « Il a toujours cru en lui. Il était très sérieux dans le travail».

Alors qu’Edouard Mendy s’apprête à disputer sa première finale de Ligue des Champions, l’éducateur se dit « très fier » de son ex-protégé. « Pour moi, c’est aussi une fierté d’avoir fait partie de son parcours et je me dis qu’on n’a pas fait que des bêtises avec lui à l’entraînement ! ».

Il n'oubliera jamais d'où il vient, c'est une certitude

Jérôme Lemoigne a encore quelques contacts avec le gardien de Chelsea qui lui a envoyé son maillot dédicacé le mois dernier, comme il l’a fait à chaque étape de sa carrière à Marseille (2015), Reims (2016) et Rennes (2019). « Je me souviens aussi d’un match à Rennes. Il nous a fait visiter le stade, il a passé une heure avec nous alors que sa famille l’attendait dehors. Il n’oubliera jamais d’où il vient, c’est une certitude ».

"Après la finale, on va se voir"

Edouard Mendy garde également des liens avec Gérard Gohel. Le président de l’AS Cherbourg a reçu un appel du gardien de Chelsea il y a quelques jours. « Il m’a tout simplement dit ‘’Président, je n’ai pas eu le temps de vous voir dernièrement, mais j’ai gardé un lien très fort avec vous. Dès que je reviens en France après la finale, on va se voir’’ ».

« Pour Cherbourg, c’est une grande chance d’avoir eu Edouard Mendy », poursuit Gérard Gohel. « C’est aussi une preuve que la formation ici a toujours bien fonctionné. Je peux aligner aux moins dix à quinze joueurs passés par Cherbourg récemment comme Frédéric Guilbert, Jonathan Kodjia, Thomas Heurtaux etc. et qui ont explosé ».

Un cadeau inattendu

Indirectement, Edouard Mendy a aussi rendu un grand service à l’AS Cherbourg l’été dernier. Le club manchois, ayant pris part à la formation du joueur, a touché une partie (plus de 300.000 euros) de la somme versée par Chelsea pour le transfert. Une précieuse entrée d’argent pour le club de National 3. « Quand je l’ai eu au téléphone, il m’a demandé si on avait bien été payés », rapporte Gérard Gohel. L’AS Cherbourg doit même toucher un petit bonus en cas de succès de Chelsea en Ligue des Champions.