Mauvais soirée pour Lille et Valenciennes : le Losc a été battu 2/1 à Monaco et Valenciennes a perdu à domicile 4/2 contre le Paris FC. Mission difficile pour Lens qui se déplace chez le leader Reims à 15h cet après-midi.

Une semaine à oublier pour le Losc

Après l'envahissement du terrain samedi dernier, la décision de la Ligue d'imposer un match à huis-clos, Lille a perdu hier soir à Monaco. Et le Losc peut avoir des regrets : car face au 2e du championnat, les Dogues ont ouvert le score par Mothiba mais Monaco a égalisé en fin de première mi-temps par l'ancien lillois Lopes. Et l'ASM a marqué le but de la victoire en seconde période. Au classement le Losc reste 19e et relégable.

Pluie de buts et de cartons à Valenciennes

4 cartons rouges (2 de chaque côté) et 6 buts. Voilà le bilan de la soirée au stade du Hainaut. Malheureusement face au Paris FC, le VAFC a été battu 4/2, alors que, comme Lille, il avait ouvert la marque. Au classement Valenciennes est 14e et toujours pas sauvé.

Lens à Reims, mission impossible ?

Cet après-midi à 15h, Lens 15e se déplace chez le leader Reims. Match à vivre en direct sur notre antenne. Reims est en pleine confiance avec 11 points d'avance sur son poursuivant Nîmes. Alors que Lens ne compte que 3 points d'avance sur le barragiste

Les autres résultats d'hier soir

En National, Dunkerque a battu l'Entente Sannois Saint Gratien 2 buts à 1. Victoire également de Boulogne 2/0 contre Rodez

En Pro A de basket, le Portel a quasiment assuré son maintien en battant Boulazac à domicile 87 à 62. Gravelines se déplace à Levallois à 18h30.

En Pro B, Lille a gagné à Fos-sur-Mer 75/70 alors que Denain a perdu à Saint Chamond 95/73.

Le programme de ce samedi

En Ligue féminine de basket, Villeneuve d'Ascq reçoit Mondeville à 20h. A la même heure l'Union Hainaut joue à Bourges le leader.

Enfin c'est le Final 4 de Coupe de la Ligue de handball aujourd'hui et demain aux Arènes de Metz (5 200 places). L'USDK affronte le PSG cet après midi à 15h30. L'autre 1/2 finale opposera Istres à Toulouse.