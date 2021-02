Football : Longueau-Beauvais, l'affiche picarde en Coupe de France

La Coupe de France à huis-clos mais la compétition se poursuit chez les amateurs avec le 7e tour. Match 100% picard ce dimanche 7 février : coup d'envoi à 13h30 de la rencontre entre l'ESC Longueau (R1) et l'ASBO Beauvais (N2). Un match sur la pelouse du stade Emile-Noel de Longueau près d'Amiens.

Sur le papier, le favori de la rencontre est bien l'AS Beauvais-Oise : le club isarien débarque avec son attaquant Mathieu Duhamel, ancien joueur pro et meilleur buteur de Ligue 2 en 2014.

Pour Longueau, "il faut en profiter et se mettre le cul par terre !"

Du côté de Longueau, les joueurs ont moins d'entrainement dans les jambes selon l’entraîneur Sébastien Léraillé. En cause, la dérogation tardive accordée par la préfecture de la Somme pour s’entraîner le soir pendant le couvre-feu. Les joueurs ont quand même pu se préparer, avec 3 séances depuis la qualification facilement acquise au 6e tour contre Cambrai (4-0).

Sébastien Léraillé compte sur un effectif au quasi complet : 2 joueurs seulement sont blessés et personne n'est positif au coronavirus. Les Longallois sont en ordre de bataille avant le coup d'envoi. Tous sont prêts à revivre leur épopée de 2019 jusqu'en 32e de finale. On sent l'enthousiasme chez l'attaquant Romuald Lemaire, passeur décisif lors du 6e tour : "il faut croquer. Je me dis que nous sommes des privilégiés : il faut en profiter et se mettre le cul par terre !"

Le coach Sébastien Léraillé compte en tout cas sur la profondeur de son effectif : "j'ai des garçons qui ont l'habitude de ce genre de matches", en faisant référence à l'épopée de 2019.

Le vestiaire de Longueau : les joueurs évolueront en blanc pour ce match du 7e tour © Radio France - Alexandre Lepère

Sur une bonne dynamique, Beauvais débarque en favori

En face, Beauvais est sur une bonne dynamique, avec neuf matches sans défaite, toutes compétitions confondues, série en cours. Mais la série ne dit pas tout, les matches ayant eu lieu avant le confinement de l'automne. L'ASBO reste en plus sur une qualification difficile, obtenue le week-end dernier aux tirs au but sur la pelouse de Maubeuge. "Même si on a été courageux, on a été en grande difficulté" reconnait le coach de l'équipe Sébastien Dailly, ancien défenseur de l'Amiens SC (1997-1998, 1999-2000).

Longueau se présente devant un défi : celui de résister pendant 90 minutes et de créer l'exploit. En cas d'égalité, on passera directement aux tirs au but, comme sur toutes les pelouses, il n'y aura pas de prolongation au stade Emile-Noel. En jeu, une qualification pour le huitième tour, qui aura lieu le week-end du 13-14 février.

