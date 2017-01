Ligue 1 : Lorient / Dijon, un match important face à un concurrent au maintien

Ce week-end, c’est la 22e journée de Ligue 1 de football. Le DFCO se déplace à Lorient, en terre bretonne. Un match extrêmement important face à un concurrent au maintien.

Le DFCO, 15e du classement est à égalité de points avec Bastia (le 16e), Caen (le 17e) et Metz (l'équipe 18e du championnat et actuellement en position de barragiste). Les footballeurs dijonnais se déplacent à Lorient, une équipe encore plus mal classée puisqu'elle est 20eme et dernière de la Ligue 1. Depuis le début de la saison, cette formation bretonne est d'ailleurs quasiment "abonnée" à cette dernière place du championnat où elle a passé pour le moment 14 journées!

Une équipe à la portée de Dijon ?

Pour le DFCO - qui a un besoin urgent de prendre des points - voilà un déplacement qui pourrait s'apparenter à une promenade de santé. Les Merlus prennent régulièrement des "volées" à l'extérieur. Les dernières en date en témoignent : 4-0 à Monaco lors de la 21e journée et 5-0 face au PSG pour la 19e journée. Sauf qu’à domicile, Lorient connaît un net regain de forme.

Cette équipe reste même sur quatre victoires toutes compétitions confondues, dans son stade du Moustoir. Les Merlus se sont imposés 3-1 face à Guingamp, lors de la 20e journée ; 2-1 face à Nice en Coupe de France ; 2-1 face à Saint-Étienne lors de la 18e journée et 2-1 face à Rennes pour la 15e journée de Ligue 1 !

Le DFCO se montre méfiant

Aux vues de ce palmarès, bien malin qui pourra deviner le nom du futur vainqueur, s'il y en a un ! Le coach Olivier Dall'Oglio ne s’y hasarde pas. "Heureusement qu’on ne joue pas aux pronostics. Sur les derniers matchs, ils sont vraiment performants !" reconnaît l’entraîneur dijonnais. "Je pense qu’ils n’ont pas été chanceux en début de saison. Il y a des circonstances qui ont joué contre eux. Il manque un peu cette rigueur. Leur dernière place est ursupée. Ils méritent mieux que ça."

Olivier Dall'Oglio, entraineur du DFCO © Radio France - Thomas Nougaillon

Le capitaine du DFCO, Cédric Varrault estime lui, que "la pression sera sur les épaules de Lorient parce qu’ils sont à domicile. C’est quand même un tournant pour eux. Nous on y va pour faire un résultat aussi surtout qu’on n’a pas encore fait de victoire à l’extérieur".

Le maillot de Cédric Varrault. © Radio France - Philippe Renaud

DFCO à l'entraînement © Radio France - Thomas Nougaillon

Lorient / DFCO, c'est ce samedi 28 janvier à 20 heures

Également à 20 heures ce samedi: Angers / Metz ; Bastia / Caen (deux rencontres extrêmement importantes dans l'optique du maintien pour quatre équipes mal classées). Tandis qu'en milieu de tableau, Nancy reçoit Bordeaux et Rennes accueille Nantes. A 17h, l'Olympique Lyonnais affronte le Losc.

Au niveau de l'effectif du DFCO, plus de blessés, le latéral Arnold Bouka-Moutou est en phase de reprise, il doit reprendre la course la semaine prochaine.