Football - Luigi Mulazzi (Amiens SC): "On ne peut pas jouer qu'avec des jeunes!"

Comme beaucoup, le vice-président de l'Amiens SC a encore bien du mal à comprendre le double visage affiché par son équipe lors de la défaite (1-2) face à Auxerre à la Licorne pour la première journée de Ligue 2. Luigi Mulazzi espère voir le club recruter rapidement des joueurs plus expérimentés.

"La jeunesse a beaucoup d'avantages mais des inconvénients aussi"

"Si quelqu'un le comprend, qu'il vienne me l'expliquer! On a passé une première mi-temps tout à fait remarquable en prenant beaucoup de plaisir, et tout s'est délité en deuxième mi-temps de manière inexplicable. Je ne comprends pas et je crois que les joueurs n'ont plus. On ne va pas taxer les petits jeunes sur les erreurs individuelles, mais on a vu que si la jeunesse a beaucoup d'avantages elle a des inconvénients aussi."

Ce n'est que la première journée mais un petit revers, un petit coup de pied dans le cul (sic) de temps en temps ça fait du bien aussi, et ça dégonflera peut-être la tête de certains" - Luigi Mulazzi

"On attend donc des joueurs de métier, on travaille en ce sens dans le recrutement, il faut qu'ils arrivent très vite parce que sur la continuité on ne peut pas jouer qu'avec des jeunes. Maintenant je ne suis pas assommé, ce n'est que la première journée, mais un petit revers, un petit coup de pied dans le cul (sic) de temps en temps ça fait du bien aussi, et ça dégonflera peut-être la tête de certains!"

Régler le cas Tolu

L'Amiens SC cherche prioritairement à recruter un défenseur central, un arrière gauche, et un attaquant avant la fin du mercato. Le club espère également régler cette semaine les problèmes administratifs qui ont empêché en dernière minute la possibilité de faire jouer contre Auxerre le nigérian Toluwarase Arokodare dit "Tolu", arrivé pourtant depuis un mois, faute d'un Certificat international de transfert (CIT) en règle. Ce document est indispensable lorsqu’un club recrute un joueur évoluant à l’étranger. Tolu est prêté à Amiens par le club letton de Valmiera.

Samedi prochain (31 juillet), l'Amiens SC se déplacera à Ajaccio pour le compte de la 2e journée de Ligue 2