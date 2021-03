Football- Luigi Mulazzi (Amiens SC): "C'est l'année prochaine qu'il faudra nous juger!"

Si la belle victoire contre le leader de la Ligue 2 Troyes (3-1) ce week-end calmera peut-être les tensions à la Licorne en permettant à l'Amiens SC, 10e du classement avec 37 points, de faire un grand pas vers le maintien, elle n'efface pas la déception générale d'une saison très fade, ni la colère des supporters qui ont déployé samedi des banderoles hostiles envers la direction du club à plusieurs endroits de la ville d'Amiens.

"Il faudrait que je sois le roi des abrutis pour ne pas le comprendre!" reconnaît Luigi Mulazzi avec son franc-parler habituel. "Il est évident que cette saison me déçoit totalement! Je ne demandais qu'à vibrer à chaque match et je n'ai pas vibré! Mais peu importe. Il fallait qu'on assume et qu'on termine cette saison en restant en Ligue 2, c'était important! Mais là où il faudra nous juger c'est l'année prochaine, pas cette année qui est faussée dans tous les coins! C'est l'année prochaine qu'il faudra nous juger!"

La saison me déçoit aussi, je ne demandais qu'à vibrer à chaque match et je n'ai pas vibré, mais il fallait qu'on assume en restant en Ligue 2 - Luigi Mulazzi

Le bouillant vice-président de l'Amiens SC réclame donc un peu de patience et une dose d'indulgence en défendant le bilan de son club. "On subit une année de descente administrative et non sportive, je trouve que la gestion de cette année de descente n'est pas catastrophique et je ne fais pas de gloriole pour le club.Vous savez par exemple que des joueurs de Ligue 1 ne sont pas des joueurs de Ligue 2, il a fallu s'en débarrasser. N'oubliez pas cette pandémie, n'oubliez pas les stades vides etc... et dans ce contexte nous avons fait le nécessaire pour sauver cette saison et rester en Ligue 2!"

Mulazzi: "Les joueurs ont réussi à se remobiliser"

Un maintien en très bonne voie après la belle victoire contre Troyes (3-1) alors que l'équipe sous tension n'avait gagné qu'un seul de ses neuf derniers matchs sur la phase retour du championnat. "Une victoire qui nous fait du bien au niveau du coeur, de l'âme, de l'esprit, et de l'ambiance générale du club" avoue Luigi Mulazzi. "L'équipe s'était peut-être un peu endormie mais elle a toujours été présente. Les joueurs ont réussi à se remobiliser, je suis très content, gagner 3-1 contre le leader ce n'est pas innocent. C'est un grand pas vers le maintien et on va pouvoir travailler de manière sereine ces prochaines semaines".

Une équipe très remaniée la saison prochaine

Et travailler notamment sur l'avenir. "Il me semble très probable qu'il y ait beaucoup de changements dans l'effectif d'ici la saison prochaine" affirme sans surprise Luigi Mulazzi. D'ici là l'Amiens SC devra gérer un gros mois d'avril contre Dunkerque (le 3), Clermont-Ferrand en match en retard (le 7), Rodez (le 10), Chambly (le 17), Valenciennes (le 20), et Ajaccio (le 24).

Retour sur l'actualité de l'Amiens SC dans l'émission La Tribune avec Mathieu Dubrulle et ses polémistes ce lundi 22 mars de 18 à 19h sur France Bleu Picardie