Football- Luigi Mulazzi (Amiens SC) : "Mon départ est mûrement réfléchi"

Comme annoncé depuis plusieurs semaines sur France Bleu Picardie, une nouvelle organisation s'est mise en place à l'Amiens SC en vue de la saison prochaine. Comme convenu, le vice-président Luigi Mulazzi n'en fera plus partie à partir du 30 juin prochain. Explications.

Luigi Mulazzi, cette décision de quitter l'Amiens SC pressentie depuis longtemps marque t-elle un phénomène d'usure de votre part?

"Non ce n'est ni un ras-le-bol ni un phénomène d'usure. C'est une décision mûrement réfléchie depuis six mois. Je m'étais engagé au départ pour un bail de trois ans... qui a duré sept ans! Le club a connu différentes phases avec la montée de National en Ligue 2, puis la montée en Ligue 1. Et je voulais quand même connaître la Ligue 1! Mais les problèmes qu'on a connus au niveau du stade, l'effondrement de la barrière etc... m'ont poussé à rester un peu plus longtemps. Mais au bout de sept ans de ma vie consacré au club, il faut que l'histoire Mulazzi à l'ASC se termine!"

Etiez-vous vraiment en adéquation avec la stratégie et la politique sportive actuelle du club?

"On forme un bureau, on forme une équipe et les décisions qu'on prend ensemble on les défend ensemble. Même si j'étais effectivement en désaccord avec un certain nombre de décisions - et vous ne saurez pas lesquelles - je vous dirais que je l'ai décidé avec le bureau et le conseil d'administration."

Je préférais bien mieux l'équipe des "braqueurs" en National et Ligue 2, avec eux je m'identifiais! Depuis un certain temps, j'ai un peu plus de mal avec certaines personnalités du club chez les joueurs." Luigi Mulazzi

Est-ce que vous vous reconnaissez encore dans le football d'aujourd'hui à l'Amiens SC?

"Je ne peux pas vous dire que je me reconnais dans le football d'aujourd'hui, non. Je préférais bien mieux l'équipe qu'on avait en National et Ligue 2, avec les joueurs qu'on appelait "les braqueurs". Avec eux je m'identifiais! Depuis un certain temps, j'ai un peu plus de mal avec certaines personnalités du club chez les joueurs."

Quels seront vos projets après votre départ de l'Amiens SC?

"Ce sont des projets personnels avec mon épouse. L'histoire va démarrer incessamment sous peu. Des voyages bien sûr mais pas seulement, il y a plein de choses qui sont déjà engagées car vous pensez bien que je ne vais pas passer mes journées à regarder la télé!"

Mais assisterez-vous toujours aux matches de l'Amiens SC à la Licorne?

"Oui je viendrai mais certainement beaucoup moins souvent qu'avant, parce que je n'ai pas un caractère à avoir une jambe à l'intérieur et une jambe à l'extérieur. Soit je m'occupe pleinement de quelque chose, soit j'en sors. Donc il est hors de question que je passe dans les couloirs pour aller vérifier des trucs avec un certain vague à l'âme. Ce n'est pas mon style donc quand je pars, je pars! Et il y a une nouvelle histoire à réécrire dans ce club."

Resterez-vous quand même actionnaire à l'Amiens SC?

"Pour l'instant il n'y a rien d'acté. Je vais y réfléchir. Il est probable que je reste actionnaire, mais je n'en suis même pas sûr."

D'ici là Luigi Mulazzi, en poste jusqu'au 30 juin prochain, assistera aux deux derniers matches de l'Amiens SC (13e) en Ligue 2, demain face au Paris FC à la Licorne puis le 14 mai à Auxerre.