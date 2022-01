Football - Luigi Mulazzi (Amiens SC): "Ne crions pas victoire!"

Avec une joie toujours aussi démonstrative, Luigi Mulazzi a savouré la victoire (3-0) contre Guingamp ce week-end lors de la 22e journée de Ligue 2 qui permet à l'Amiens SC (13e) de sortir de la zone rouge. Mais le vice-président du club est conscient que le chemin est encore long dans la lutte pour le maintien.

Luigi Mulazzi, cette 5e victoire de la saison en Ligue 2 est-elle un soulagement?

"C'est un vrai soulagement d'autant que notre première mi-temps n'était pas d'un niveau exceptionnel, c'est le moins que l'on puisse dire, et cette prestation en première mi-temps a fait peur a beaucoup de monde. Par contre la deuxième période beaucoup plus aboutie m'a réconforté. Cela montre qu'on a quand même de la qualité, on a vu le bon niveau des joueurs"

Comment expliquer ce double visage de l'Amiens SC sur ce match?

"Je pense que l'équipe a été rééquilibrée en deuxième mi-temps, les buts d'Aliou Badji (57e, 64e) ont aussi aidé les joueurs à se décrisper. Mais Guingamp a surtout été excellent en première période et lorsque l'on me parle d'une "équipe B", je trouve cela outrancier!"

Entre les blessures et huit joueurs positifs au Covid, Guingamp s'est quand présenté avec une défense expérimentale composée en grande partie d'éléments de l'équipe réserve!

"Oui mais d'après mes renseignements, j'ai cru comprendre que parmi tous les joueurs malades, il n'y en avait pas que de l'équipe première, il y en avait aussi de l'équipe réserve... mais peu importe, l'essentiel c'est le résultat, et je suis excessivement content de cette victoire 3-0 obtenue avec la manière... en deuxième mi-temps on est bien d'accord."

Vous sortez de la zone rouge (Amiens est 13e du classement), cela doit-il libérer l'équipe pour les prochains matches?

"Je vous avais indiqué au départ de ces trois matches contre Ajaccio, Guingamp, et Quevilly que c'était le tournant du championnat pour nous. Contre Ajaccio la défaite (1-0) est sévère, on méritait largement un match nul. Contre Guingamp on gagne 3-0, une victoire qu'il faut absolument confirmer mercredi à Quevilly-Rouen, nous devons absolument faire un résultat là-bas"

Considérez-vous cette 13e place du classement plus conforme au niveau de votre équipe cette saison?

"Oui je pense, mais entre la 13e et la 18e place c'est très serré, il y a plein d'équipes regroupées en deux points, on n'est pas non plus supérieures à elles. Donc même si je suis content d'avoir gagné 3-0, ne crions pas victoire trop tôt... surtout pas!"

Quevilly-ASC mercredi

L'Amiens SC disputera ce mercredi 26 janvier (19h) son match en retard de la 21e journée de Ligue 2 à Quevilly-Rouen. Un match à vivre en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Picardie depuis le stade Robert Diochon