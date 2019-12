Football - Luigi MULAZZI (Amiens SC) : "Ne pas perdre contre Dijon était vital"

Amiens, France

Même si l'Amiens SC (17e) avec un point d'avance seulement sur le barragiste n'a pas fait une grande opération au classement, le vice-président du club amiénois Luigi Mulazzi se contente du match nul (1-1) de son équipe face à Dijon après quatre défaites consécutives en Ligue 1

"Un point extrêmement important pour les têtes"

"Pour moi c'est un point extrêmement important. Ce match était un virage comme celui de la saison dernière contre Caen (victoire 1-0 le 9 février 2019), là on ne fait que match nul mais on ne l'a pas perdu et pour moi c'est vital! Perdre quatre matchs en encaissant 14 buts ça fait mal. On arrête l'hémorragie des défaites, c'est très important pour la tête des joueurs comme des dirigeants, il ne fallait surtout pas perdre!"

"Suffisant pour se rassurer"

" Dans la spirale où on se trouvait ce résultat est largement suffisant pour se rassurer car je considère que ça aurait pu être pire... on aurait pu l'emporter mais on pouvait aussi perdre, le match nul est équitable. Il est évident que les joueurs n'étaient pas libérés, ils ont commis des fautes inhabituelles, mais on n'a pas perdu, et quand on voit le résultat des équipes derrière nous (défaites de Toulouse et Nîmes, match nul de Metz) c'est très important"

"L'équipe est très soudée"

" Je peux vous assurer que depuis quinze jours l'équipe est extrêmement soudée, cette semaine tous ensemble on a essayé de positiver. On va y arriver! Samedi place au PSG , on n'a rien à perdre, on va tout faire pour réussir un truc, ramener un point de Paris ce serait fabuleux!"

Avant de défier les stars du PSG samedi 21 décembre en Ligue 1, l'Amiens SC recevra Rennes en 8e de finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi 18 décembre à la Licorne

