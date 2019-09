Football - Luigi Mulazzi : "Lyon nous a pris pour des bouseux!"

Amiens, France

En arrachant l'égalisation (2-2) dans le temps additionnel, l'Amiens SC a réussi pour la première fois en Ligue 1 à décrocher un point face à l'Olympique Lyonnais. Une belle performance saluée par les dirigeants du club amiénois.

Mulazzi : " Lyon ne nous a pas trop respectés"

Bondissant sur le terrain dès le coup de sifflet final, Luigi Mulazzi a comme souvent manifesté sa joie avec exaltation devant le public de la Licorne. "J'ai fait mon tour de terrain comme si c'était une victoire car je considère que ce qu'on a fait en deuxième mi-temps est un véritable exploit" explique le vice-président de l'Amiens SC. "A la mi-temps, il y a eu une remise en cause sévère de la part du coach" raconte Luigi Mulazzi. "Lyon nous avait dominés, ensuite ils ne nous ont pas trop respectés en deuxième mi-temps, ils nous ont considérés un peu comme des "bouseux", mais vous savez très bien qu'on est une équipe de guerriers, je tire mon chapeau à tous nos joueurs".

Bernard Joannin : "On peut être rassuré"

Plus mesuré, Bernard Joannin a lui insisté sur "le jeu de qualité produit en deuxième mi-temps face à une très belle équipe de Lyon, c'était du lourd en face! On peut être rassuré notre équipe peut voyager" estime le président du club amiénois face aux inquiétudes du début de saison (3 défaites en 4 journées) et d'un mercato pas complètement rassurant pour les supporters. "Je n'étais pas inquiet _car je savais le travail fait par le coach (Luka Elsner) et son staff, je savais ce qui allait être mis en place, je ne pouvais pas vous dire le jour et l'heure mais je savais qu'on allait produire du jeu". Bernard Joannin est conscient que "la saison sera longue mais cette équipe a beaucoup de possibilités_".

Avec quatre points en 5 journées, l'Amiens SC espère s'appuyer sur ce match nul probant contre Lyon pour décoller au classement de Ligue 1 dans les prochaines semaines et confirmer son redressement lors de son prochain déplacement à Metz samedi 21 septembre.