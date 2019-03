Football - Luigi Mulazzi , vice-président de l'Amiens SC : "La Licorne va bientôt passer à 13 000 places"

Amiens, France

Invité de La Tribune Sport ce lundi 18 mars sur France Bleu Picardie, le vice-président de l'Amiens SC a débattu avec les polémistes de l'émission sur les sujets d'actualité de son club en Ligue 1

L'avenir de l'entraîneur Christophe Pélissier à Amiens

"On s'est mis d'accord avec Christophe, _on discutera véritablement d'une prolongation de contrat à partir du moment où le club sera officiellement maintenu en Ligue 1_. Ce n'est pas risqué, on n'est pas à quinze jours ou trois semaines près, et sachez qu'un type comme Christophe Pélissier , cet excellent entraîneur, demande aussi à avoir un peu de temps pour réfléchir" . Le coach de l'Amiens SC qui a fait monter le club du championnat National en Ligue 1 arrivera en fin de contrat au mois de juin prochain. L'ASC doit-il le garder ? "Oui " répond sans hésiter Luigi Mulazzi.

La piste Kakuta pas enterrée

"Les recrutements du hollandais Erik Pieters et de l'attaquant Serhou Guirassy sont deux bonnes pioches. Guirassy nous apporte beaucoup en attaque, et Pieters en plus de son jeu est en terme de conseils et d'encadrement un type tout à fait exceptionnel". Concernant le meneur de jeu du Rayo Vallecano Gaël Kakuta dont le retour à Amiens avait échoué dans les dernières minutes du marché des transferts le 31 janvier dernier, Luigi Mulazzi a affirmé que "_ce dossier n'est pas définitivement enterré_, il reste une piste pour la saison prochaine"

Le gardien Régis Gurtner "Je ne le vois pas partir"

"Régis Gurtner est un pilier de l'équipe, un type bien qui s'est parfaitement intégré dans le paysage amiènois, d'ailleurs il a acheté une maison, sa famille se sent très bien ici, je ne le vois pas quitter le club en fin de saison même s'il a des offres mirobolantes!" Régis Gurtner est sous contrat avec l'Amiens SC jusqu'en 2022.

L'escapade du colombien Mendoza à Madrid

Forfait pour le déplacement à Angers (0-0) samedi suite à une gastro dans la semaine, le colombien Stiven Mendoza a passé le weekend à Madrid en s'affichant sur les réseaux sociaux. "Ce n'est pas une faute professionnelle" a affirmé Luigi Mulazzi. "Il n'était pas en arrêt de travail mais en congé, il avait son week-end. _Dans les faits c'est une maladresse_. On va quand même rencontrer le joueur dès mercredi pour lui préciser certaines choses sur son comportement, maintenant s'il veut jouer plus tard dans un grand club encore faut-il qu'il fasse ses preuves au niveau de l'Amiens SC ! "

Bientôt 13 000 places à la Licorne

Questionné sur la capacité du stade de la Licorne en Ligue 1 , Luigi Mulazzi a reconnu " qu'il est un peu petit actuellement , on va l'agrandir de 1000 places supplémentaires en tribune Est _pour le passer de 12 000 à 13 000 places d'ici la fin de saison_, sous réserve de l'arrêté préfectoral nous autorisant à les commercialiser. En tous cas les travaux seront terminés la semaine prochaine."

Le prochain match à domicile de l'Amiens SC aura lieu le dimanche 31 mars à 15h contre Bordeaux. 10 000 places sont déjà vendues.

