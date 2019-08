National (J4) : Lyon-Duchère - Laval, choc de prétendants à la montée en Ligue 2

Après avoir affronté Boulogne (1/1) et Cholet (2/0) et avant de se frotter à Béziers et au Red Star, relégués de Ligue 2, le Stade Lavallois est à Lyon-Duchère ce vendredi, un autre prétendant à la montée.