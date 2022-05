Malgré les turbulences, la Berrichonne Football veut terminer par une victoire à Cholet

Décidément cette saison 2021 - 2022 aura été vécu comme un échec par les dirigeants, les joueurs et bien sur l'encadrement. Justement, des départs sont pratiquement confirmés, d'autres devraient actés dans les jours ou semaines à venir. Il apparaît évident que Karim Mokeddem, l'adjoint de Mathieu Chabert, ne sera plus berrichon la saison prochaine. Son départ a d'ailleurs été annoncé cette semaine aux joueurs. Un autre départ dans l'encadrement, il s'agit de Nicolas Pirès, le préparateur physique qui a d'ailleurs trouvé un club dans le sud mais cette fois-ci comme entraîneur. Et le directeur sportif Aldo Angoula ? Lui aussi serait sur le départ. Un poste d'entraîneur de l'équipe réserve lui aurait été proposé mais en raison de son refus, il pourrait lui aussi quitter la Berrichonne mais rien n'est confirmé par la direction.

"Ce n'est ni le lieux ne le moment de parler de l'avenir de qui que ce soit" Mathieu Chabert l'entraîneur de la Berri

Sinon, la Berri doit terminer au mieux sportivement sa saison sur la pelouse de Cholet. "Je ne veux pas terminer 8e. Nous souhaitons finir à la meilleure place possible mais pour cela nous devons battre Cholet. Nous souhaitons aussi que Thomas Robinet termine meilleur buteur du championnat national. Pour le reste vous vous en doutez bien, je ne vous dirai rien. Ce n'est ni le lieu ni le moment d'aborder des éventuels départs. Pour ma part, je suis sous contrat jusqu'en 2023 et Karim Mokeddem est aussi sous contrat", a précisé Mathieu Chabert lors du dernier point presse d'avant match.

Sportivement maintenant, quelques jeunes joueurs seront du déplacement à Cholet pour l'ultime journée de championnat en pensant à l'avenir. En revanche, certains disputeront leur dernier match avec le maillot de la Berri sur les épaules. Attention le coup d'envoi du match est prévu ce vendredi soir à 20h45.