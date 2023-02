Football : Marc Keller salue "le grand dirigeant" qu'a été Noël Le Graët

Mis sur la touche depuis ses propos sur Zinédine Zidane, Noël Le Graët a annoncé sa démission ce mardi matin , devant le comité exécutif de la FFF. Marc Keller, membre de ce comité, était donc présent. À l'issue de la réunion, le président du Racing club de Strasbourg a tenu à réagir pour encenser le bilan du dirigeant controversé, par ailleurs mis en cause dans un rapport d'audit commandé par le ministère des Sports.

"Un moment très dur"

"On a eu un Comex ce matin, assez dur humainement et émotionnellement" a ainsi dit l'Alsacien. "Noël Le Graët a démissionné et a fait passer l'intérêt de la fédération avant son cas personnel et ça a été un moment assez dur. Moi je suis avec lui dans son équipe depuis 2017 et je veux saluer ici le grand dirigeant qu'il a été pendant tant d'années d'abord à Guingamp. Je mesure la difficulté de ce parcours parce que j'ai connu ça à Strasbourg".

"Je sais qu'il y a beaucoup de critiques, mais les résultats de la FFF depuis onze ans sont remarquables, au niveau économique et financier : plus de 100 millions d'euros pour le foot amateur par exemple, mais aussi d'un point de vue sportif, avec des résultats de très grande qualité au niveau des sélections et on doit ça aussi au président Le Graët. Je pense que pour lui c'est un passage très dur parce qu'il aime sa fédération."

"Il faut que la fédération reprenne une vie normale"

"C'était un grand dirigeant mais avant tout un grand passionné de football. Désormais il aura des responsabilités à la Fifa, moi je trouve que c'est très bien pour lui, mais encore une fois je veux souligner son parcours. Maintenant on est là pour que le calme revienne, que la fédération soit bien organisée et on va aider Philippe Diallo (le président par intérim) pour que la fédération reprenne une vie normale", conclut le président du racing club de Strasbourg.