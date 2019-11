Football - Marcel Glavieux invité de La Tribune sur France Bleu Picardie ce lundi 18 novembre

Invité de La Tribune sur France Bleu Picardie ce lundi 18 novembre (18h10), Marcel Glavieux viendra débattre de l'actualité de l'Amiens SC, des difficultés du football départemental, et de son avenir personnel à la tête du district de la Somme

Amiens, France

Alors que "la grande famille" du football picard se demande si Marcel Glavieux, 75 ans, osera briguer l'an prochain un 9e mandat, l'inusable président du district de football de la Somme sera l'invité de Mathieu Dubrulle et ses polémistes ce lundi 18 novembre de 18h10 à 19h sur France Bleu Picardie. Marcel Glavieux s'exprimera sur son avenir personnel, ses projets pour le football départemental et ses quelque 22000 licenciés, sur l'équipe de France et sur l'actualité de l'Amiens SC en Ligue 1.