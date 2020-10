Football- Marcel Glavieux ne sera plus président du district de la Somme

Marcel Glavieux a annoncé sa décision aujourd'hui dans un courrier adressé aux présidents des clubs de football de la Somme et à France Bleu Picardie. Il ne se représentera pas pour un nouveau mandat lors des élections en novembre prochain.

"C’est avec une forte émotion que je m’adresse à vous pour cette ultime intervention de mon mandat. En effet, après une longue et mûre réflexion (surtout avec ma famille en cette période de « Covid »), j’ai décidé de ne pas poursuivre cette responsabilité qui est de plus en plus absorbante et de plus en plus difficile à gérer avec cette crise sanitaire et les transformations de notre société. Je ne mentirais pas si je disais que j’ai quelques regrets à m’en aller et que même si je devais recommencer, je ne mentirais pas non plus".