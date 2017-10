Football : "je suis dépucelé avec ce premier but en Ligue 1" le Nantais Abdoulaye Touré

Le FC Nantes a décroché ce samedi à la Beaujoire son sixième succès de la saison en s'imposant 2-1 face à Guingamp. C'est le milieu de terrain Abdoulaye Touré qui a inscrit le but de la victoire. Au classement, les Canaris grimpent provisoirement sur la troisième marche du podium.

Le FC Nantes marche sur l'eau. Les Canaris sont provisoirement troisièmes de Ligue 1 après leur succès 2-1 face à Guingamp. C'est leur sixième de la saison. C'est Abdoulaye Touré qui a délivré le public de la Beaujoire à quatre minutes de la fin. A 23 ans, le milieu de terrain nantais a inscrit son premier but dans l'Elite. Un but du pied gauche alors qu'il est droitier. Un but gag surtout consécutif à une grossière faute de main du gardien guingampais.

#FCNEAG - La bourde de Johnsson qui permet à Touré d'inscrire le but du 2-1 : pic.twitter.com/msvK5I1Hhv — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) October 21, 2017

Je suis dépucelé avec ce premier but en Ligue 1. Je l'ai fêté avec mes copains du quartier Malakoff présents en tribune à la Beaujoire" le Nantais Abdoulaye Touré

Abdoulaye Touré Copier

Abdoulaye Touré a marqué son premier but à la Beaujoire pour son 27e match en Ligue 1. Le milieu de terrain du FCN est par ailleurs le joueur le plus utilisé par Claudio Ranieri depuis le début du championnat.

ON EST BIEN EN TOURÉÉÉ pic.twitter.com/7IzvhPYIZs — Michel Ker Zadarian (@KerZadarian) October 21, 2017

Troisième succès consécutif à la Beaujoire. Une première depuis 2013

Le FC Nantes vient enchaîner huit matchs consécutifs sans défaite. Il a signé une troisième victoire consécutive en championnat à la Beaujoire. Du jamais vu depuis 2013. Et pourtant, son entraîneur Claudio Ranieri n'était pas content de la prestation de son équipe. "Je suis énervé parce que nous devons être plus intelligents, plus attentifs et plus tranquilles dans la gestion du ballon. Nous aurions du tuer le match plus rapidement" affirme le coach italien. Reste que les Canaris, provisoirement troisièmes au classement, possèdent 20 points après 10 journées. L'an dernier, ils avaient attendu fin décembre pour atteindre cette barre.