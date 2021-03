Football : match amical annulé samedi entre Le Puy et Clermont

Pas de championnat ce week-end pour les footballeurs professionnels en raison des phases éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. Pas de championnats amateurs non plus, qui eux sont annulés ou suspendus. Bref, il fallait si possible trouver un adversaire pour garder le rythme de la compétition. C'est sur cette base que s'étaient entendus le Clermont Foot 63, en position de monter en Ligue 1, et le Puy Foot 43, qualifié les huitièmes de finale de la Coupe de France.

à lire aussi Il y a désormais 29 cas positifs au covid-19 au Clermont Foot

Les deux clubs peuvent écrire l'histoire cette saison

Les Clermontois ont vu leur dynamique un peu cassée par un gros cluster au sein du club. Conséquence, une défaite à Nancy samedi dernier (1 à 0) et un match en retard à rattraper le mercredi 7 mars contre Amiens. C'est à cette même date, que les Ponots se déplaceront à Rumilly (N2) pour disputer leur huitièmes de finale de la Coupe de France. Un match pour une qualification historique que vous pourrez vivre sur France Bleu Saint-Etienne Loire (coup d'envoi à 16h45).

Cette rencontre amicale tombait donc à pic, mais c'était sans compter sur une série de blessures dans l'effectif altiligérien. Trop diminué, Le Puy Foot 43 a donc averti son voisin clermontois de l'annulation du match programmé ce samedi à 17 heures au stade Massot. L'équipe de Pascal Gastien devra donc se contenter de séances d'entraînement de recevoir les Chamois Niortais samedi 3 avril (20 heures) au stade Gabriel-Montpied. Ce sera en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne.

à lire aussi Coupe de France : Le Puy foot affrontera Rumilly Vallières en 8e de finale

N2 et D2 dans l'attente

Cette semaine, le Fédération Française de Football a prononcé l'arrêt définitif de tous les championnats amateurs cette saison. Les situations des championnats de National 2 et de Division 2 féminine, suspendus par le ministère des Sports, devant faire l’objet d’un examen ultérieur au regard des perspectives de reprise possible définies par l’État, lors du prochain Comex de la FFF... Le Puy Foot 43 vit décidément une saison singulière.