Football : pour son dernier match amical, La Berri s'incline chez elle 2 à 0 face au Sporting Club de Lyon

A une semaine de la reprise du championnat de Ligue 2 et un déplacement à Ajaccio, les footballeurs de la Berri ont joué et perdu leur dernier match de préparation sur leur pelouse de Gaston-Petit 2 à 0 face au Sporting Club de Lyon qui évolue pourtant une division en dessous, en National.

Le bilan des quatre matchs de préparation de la Berrichonne se solde par trois défaites : à Rennes et Clermont et face au Sporting Club de Lyon ; un seul succès face sur la pelouse de Romorantin (N2) sur le score de 2 à 0 ! Un bilan bien maigre à huit jours seulement de la reprise officielle.

Nicolas Usaï, le technicien Indrien, a t-il aligné le onze de départ qui devrait débuter dans une semaine sur la pelouse du stade Ange Casanova face à l'AC Ajaccio ? Pas sûr, dans la mesure où Boukary, Goncalvès ou encore Keny sont sur le banc au coup d'envoi face aux Rhodaniens. Une seule recrue est titulaire au coup d'envoi : Ibrahim Cissé en défense centrale. Léandro Morante est blessé. Quant à Amir Nourri, il est sur le banc. A noter aussi l'absence dans le groupe de Christopher Opéri ou encore Haissem Hassan, deux joueurs susceptibles d'être vendus prochainement. 400 spectateurs, tous masqués, étaient présents en face de la tribune officielle.

Une bonne entame de la Berrichonne mais...

Les Castelroussins sont les premiers à se mettre en action. Cordoval récupère le ballon côté droit et transmet dans la foulée à Gilles Sunu. L'attaquant Castelroussin rentre dans la surface de réparation, frappe fort mais son ballon est repoussé par le gardien Lyonnais (2ème). La Berri est plutôt à l'aise lors des dix premières minutes. Mais Oumare Tounkara l'ancien attaquant de la Berri s'illustre sur la première frappe cadrée des 20 mètres bien stoppée par Fabry (11ème). La rencontre s'équilibre 0 à 0 (20ème). Mais sur un contre laser des Lyonnais, Bottela rentre dans la surface de réparation. Il dribble Fabri mais le gardien Castelroussin le déséquilibre en plongeant dans les jambes. L'arbitre siffle pénalty transformé par Pierre-Charles qui trompe Fabry d'un contre pied parfait 0-1 (40ème). C'est d'ailleurs le score à la mi-temps.

Et un, et deux pénalty !

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont la maîtrise du ballon et Oumare Toukara sur un centre côté droit, est tout prêt de doubler la mise (50ème). Nicolas Usaï dans la foulée effectue son premier changement. Philippe Kény remplace Léo Leroy (55ème). Gilles Sunu plutôt axial est repositionné côté gauche de l'attaque Ilyas Chouaref, Philippe Kény est lui attaquant de pointe. Gil Sunu a une belle activité et désoriente la défense Lyonnaise mais la Berri est trop brouillonne pour l'instant à l'approche du but pour égaliser (60ème).

Les Castelroussins poussent, avec une reprise de la tête d'Opa Sanganté sur un très beau corner de Grange, stoppée par le gardien visiteurs. A noter qu'Amir Nouri la nouvelle recrue en provenance du KSV Roselare un club de deuxième division Belge remplace Chouaref (65ème) ; Sunu et Sanganté soufflent à leur tour et du coup Boukari et Raineau font leur apparition sur la magnifique pelouse de Gaston-Petit (70ème). Alexandre Raineau sur une incursion Lyonnaise commet une faute dans la surface de réparation. L'arbitre siffle pénalty le deuxième pour les Rhodaniens. Botella d'une frappe puissante et imparable permet à son équipe de mener 2 à 0 (74ème). Romain Grange sur un sublime coup franc côté gauche et à 20 mètres de la ligne de but voit sa frappe s'écraser à l'angle du poteau et de la surface de réparation (79ème).

La reprise du championnat dans une semaine

La Berri s'incline une nouvelle fois. Elle devra se montrer beaucoup plus tranchante en attaque lors de l'ouverture du championnat en Corse le 22 Août prochain et éviter de commettre des fautes en défense qui ont fait la différence pour ce dernier match de préparation