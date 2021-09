Football - Match nul (1-1) entre Amiens et Quevilly-Rouen en amical avec le premier but de Kader Bamba

Aligné lors de la première mi-temps du match amical entre l'ASC et Quevilly-Rouen (1-1), l'attaquant Kader Bamba est satisfait de ses premiers pas avec Amiens et de son but sur coup-franc.

Kader Bamba: "Content d'être à Amiens"

"Je me suis bien senti dans cette équipe, je m'entraîne à Amiens depuis jeudi et c'était bien pour moi de faire un bout de match et je suis content ça s'est bien passé" a réagi Kader Bamba (27 ans) prêté cette semaine par le FC Nantes à l'ASC avec option d'achat. "Mon but? Oui je voulais tirer, je tente, le ballon est parti en pleine lucarne tant mieux! Premier but! J'espère qu'il y en aura d'autres. Je suis content d'être là même si j'aurais dû arriver six ou sept mois avant..." avoue le joueur que le club amiénois pensait déjà pouvoir recruter lors du dernier mercato d'hiver avant d'essuyer un refus de l'ancien coach de Nantes Raymond Domenech. "Cela a pesé dans mon choix de signer ici cet été. Je suis un joueur qui fonctionne souvent à l'affectif donc j'en avais besoin. Je sais qu'ici ça va bien se passer".

Et Kader Bamba pourrait disputer son premier match officiel avec Amiens le samedi 11 septembre contre Rodez en Ligue 2, tout comme le nouveau défenseur croate Mateo Pavlovic (ex-Angers) aligné lui aussi contre Quevilly