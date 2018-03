Les Tourangeaux n'ont pas trouvé la solution face aux joueurs de Sochaux pour cette trentième journée de ligue 2. Le Tours Football Club a dû concéder le nul sur la pelouse des Sochaliens.

Malgré tout, l’entraîneur du club Jorge Costa se félicite de cette rencontre :

Défensivement et sur la réalisation, on a fait un bon match. On sort d'ici avec un point, ça fait déjà quatre matches qu'on ne perd pas ! C'est important de prendre des points.