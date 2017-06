Ligue 1 : Mathieu Bodmer signe 3 ans à l'Amiens SC

Mathieu Bodmer, milieu de terrain, s'est engagé avec l'Amiens SC ce vendredi après-midi. L'ancien joueur du Paris-Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais a signé pour 3 saisons avec le club, qui s'apprête à découvrir la Ligue 1.

Mathieu Bodmer a signé ! Le milieu de terrain de 34 ans est officiellement joueur de l'Amiens SC depuis ce vendredi après-midi. La rumeur courrait depuis une semaine, France Bleu Picardie vous l'annonçait. Mathieu Bodmer rejoint le club pour les trois prochaines saisons. Un engagement sur la durée avec l'ASC, qui évoluera en Ligue 1 pour la toute première fois de son histoire la saison prochaine. Il devrait être utilisé en défense centrale par Christophe Pélissier, aux côtés de Khaled Adenon. L'entraîneur Amiénois fait ici signer sa troisième recrue (après Jean-Luc Dompé et Brighton Labeau).

L’@AmiensSC est heureux d’annoncer la signature de @BODMERmathieu, en provenance de l’@EAGuingamp, pour les trois prochaines saisons. pic.twitter.com/4s3AF9bOxw — Amiens SC (@AmiensSC) June 23, 2017

Plus de 370 matchs en Ligue 1 !

Sur le CV de Mathieu Bodmer, plus de 370 matchs de Ligue 1 et 26 matchs de Ligue des Champions. Formé à Caen, Mathieu Bodmer se révèle à Lille, où il passe 4 saisons. Il souhaite ensuite rejoindre le Paris-Saint-Germain, mais il prend la direction de Lyon. Trois saisons sous le maillot de l'OL rendues difficiles par des blessures. En 2010, Bodmer s'engage avec son club de coeur : le PSG ! Il remporte le titre de champion de France en 2013 et quitte le club avant l'arrivée des Qataris. Après un passage d'une saison à l'AS Saint-Etienne, Mathieu Bodmer se relance à Nice. Très peu utilisé la saison dernière, il résilie son contrat pour rejoindre Guingamp, où il restera 6 mois. Mathieu Bodmer a disputé 22 matchs de Ligue 1 la saison dernière, il a passé sa visite médicale au stade de la Licorne ce vendredi après-midi.