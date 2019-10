D'un coté, l'entraîneur fait les frais d'un mauvais début de saison avec Béziers. De l'autre, il était sollicité par le Sporting Club de Bastia. Mathieu Chabert et l'ASB ont donc décidé de se quitter d'un "commun accord". Une décision qui arrange tout le monde.

Football : Mathieu Chabert quitte l'AS Béziers et rebondit au SC Bastia

Béziers - France

A l'AS Béziers, quatorzième de National (deux victoires en onze matchs) et sortie prématurément de la Coupe de France dès le sixième tour par Colomiers (N2), ce weekend, la position de Mathieu Chabert était fragilisée. Pour autant, le coach n'a pas été limogé, mais plutôt libéré. Il faut dire que l'ancien gardien était sollicité par le Sporting Club de Bastia (N2).

C'est donc avec une poignée de main et pas en claquant la porte que Mathieu Chabert quitte son club pour rejoindre une écurie mythique du foot français. Le SC Bastia l'a annoncé ce lundi soir, juste après le communiqué publié par le club héraultais. Mathieu Chabert s'est engagé jusqu'en 2021, avec le projet et l'ambition de continuer à redresser l'ancien pensionnaire de Ligue 1. Un club qui évoluait encore dans l'élite, il y a trois ans, avant de déposer le bilan et de repartir en National 3.

Aujourd'hui, Bastia est deuxième de N2, derrière Sedan. Mathieu Chabert prendra ses fonctions ce mercredi. De son coté, Béziers confie les clefs à son adjoint, Stéphane Santini. A l'ASB, Mathieu Chabert, arrivé en 2015, restera le premier entraîneur à avoir porté le club en deuxième division.