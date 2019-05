Football - L'entraîneur Mathieu Vallois remplacera Christophe Wargnier à Abbeville la saison prochaine

Abbeville, France

C'est presque un retour aux sources pour Mathieu Vallois. L'entraîneur de Saint-Riquier (Rég.3) depuis 7 ans va revenir dès la saison prochaine à Abbeville, son club de coeur, là où il a joué une grande partie de sa carrière. A 42 ans, il succédera sur le banc du SCA à Christophe Wargnier qui prendra les fonctions de manager sportif du club , en charge notamment de la formation.

Crépin : " Pas de rupture entre Wargnier et son président"

Un choix naturel dans l'esprit de Jérôme Crépin. "Mathieu rentre dans le même moule que celui de Christophe, c'est un amoureux du club, il connait bien la maison, on sait qu'on va continuer dans la ligne qui est la nôtre, de formation, de valeurs abbevilloises" . Pour le président du SC Abbeville, la priorité est de travailler dans la continuité. "Ce n'est pas du tout une rupture entre le coach et son président. Au contraire Christophe Wargnier délesté de l'équipe première et Mathieu Vallois pourront travailler en commun".

Objectif maintien

D'ici là Christophe Wargnier et les abbevillois tenteront de se maintenir en Régional 1. A trois journées de la fin du championnat, le SCA est 11e à égalité avec Loon-Plage le premier non relégable. Abbeville reçoit Gravelines dimanche à 15h au stade Delique. Même objectif maintien en cette fin de saison pour Mathieu Valois avant son départ de St-Riquier en Régional 3.

Par ailleurs Sébastien Léraillé a annoncé à France Bleu Picardie qu'il restera l'entraineur de Longueau la saison prochaine en Régional 1.