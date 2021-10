Football - Mathieu Vallois (SC Abbeville): "Oublier cette claque et rebondir"

Ecrasé 8 buts à 1 chez une équipe de son niveau (R1) à Lambres-lez-Douai au 4e tour de la Coupe de France la semaine dernière, le SC Abbeville doit vite se remobiliser dès ce week-end à Grande-Synthe en Régional 1.

Vallois: "Une claque dans la gueule!"

"Ah c'est clair que huit buts c'est énorme! On a pris une claque dans la gueule on ne s'en cache pas! Heureusement que cette catastrophe est arrivée à l'extérieur finalement parce qu'à domicile cela aurait été encore plus difficile à vivre" reconnaît sans détour l'entraîneur abbevillois Mathieu Vallois persuadé que ses joueurs sauront s'en relever. "Les choses se sont très mal goupillées, il y a des dimanches comme ça. On a discuté avec les joueurs mercredi soir et je leur ai dit qu'on a fait des choses plus que cohérentes depuis la reprise le 26 juillet, on a fait des choses très bien lors du premier match de championnat au Portel (victoire 1-0) et également face à Camon (1-1). Je ne veux pas parler de revanche, il faut oublier cette grosse erreur de parcours, rebondir, on est capable de le faire et on va le faire!"

Le match Grande-Synthe -Abbeville aura lieu à 15h ce dimanche 10 octobre. Au programme également en Régional 1 ce week-end : Longueau - Gravelines, Le Portel-Camon, et Senlis-Roye.