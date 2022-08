Huit secondes après le coup d’envoi pour ouvrir le score. Kylian Mbappé à égalé hier soir le record du but le plus rapide dans un match de Ligue 1. Un record supplémentaire dans son impressionnante collection personnelle !

Football : Kylian Mbappé égale le record du but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1

Depuis 2016 et son arrivée sur le devant de la scène, Kylian Mbappé affole les statistiques. Hier soir à Lille, il a marqué après seulement huit secondes de jeu lors de la large victoire du PSG (7-1, dont un triplé pour le jeune attaquant). Ce premier but supersonique permet au natif de Bondy d’égaler un record de plus de 30 ans : celui du but le plus rapide dans une rencontre de Ligue 1 (Michel Rio, joueur de Caen, le 15 février 1992).

Les records de Kylian Mbappé en Ligue 1

Depuis sa première apparition en Ligue 1, le 02-12-2016 avec Monaco à l'âge de 16 ans, l’attaquant parisien a déjà fait tomber de nombreux records de précocité et d’efficacité. Voici son palmarès :

Plus jeune joueur à atteindre les 50 buts en Ligue 1 : 20 ans, 2 mois et 3 jours.

: 20 ans, 2 mois et 3 jours. Plus jeune joueur à atteindre les 100 buts en Ligue 1 : 22 ans, 2 mois et 3 jours.

: 22 ans, 2 mois et 3 jours. Premier joueur à réussir sur une saison le doublé meilleur buteur et meilleur passeur du championnat (25 et 17).

D’autres records à sa portée