Football : "Moses Simon est un ailier explosif" selon Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigéria

Le FC Nantes tient sa dixième recrue estivale. Il s'agit de Moses Simon. L'international nigérian arrive de Levante en Espagne. Il est prêté pour un an. Sélectionneur du Nigéria, l'ancien entraîneur des Canaris (2009) Gernot Rohr ne tarit pas d'éloges à son sujet.

Gernot Rohr, médaillé de bronze avec le Nigéria lors de la dernière CAN en Egypte

Après Samsom Siasia (1993-1995) et Chidozie Awaziem (2017-2018), l'ailier Moses Simon est le troisième joueur nigérian à rejoindre le FC Nantes. A 24 ans, il débarque de Levante (D1 Espagnole) où il a inscrit un but en 19 matchs de championnat la saison dernière. Il est prêté pour un an. Francophone, Moses Simon est un ailier de poche (1.68 m). Moses Simon s'est notamment fait remarquer sous les couleurs du club belge de La Gantoise (2015-2018) avec qui il a disputé cinq rencontres de Ligue des Champions.

International nigérian depuis 2015, Moses Simon vient tout juste de décrocher la médaille de bronze avec les "Super Eagles" lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte. "Moses Simon est un ailier explosif, extrêmement rapide que j'utilise dans le couloir gauche ou droit. Il a disputé cinq matchs lors de la dernière CAN dont deux comme titulaire" affirme l'ancien entraîneur du FCN (2009) Gernot Rohr, aujourd'hui sélectionneur du Nigéria. "C'est un garçon très discipliné et surtout qui est très bon dans le un contre un. Il est capable d'éliminer facilement ses adversaires. C'est un renfort de choix pour le FC Nantes" prévient-il.

Moses Simon - Photo FC Nantes

Il a raté la coupe du monde en Russie en 2018

Moses Simon est un pilier de la sélection nigériane. "C'est un joueur indispensable de mon équipe qui a raté la coupe du Monde 2018. Il s'est blessé lors du dernier stage avant de s'envoler pour la Russie. Il a été victime d'une petite problème musculaire à la cuisse" précise Gernot Rohr. Le sélectionneur nigérian l'a d'ores et déjà retenu dans sa liste des 23 pour affronter l'Ukraine en match amical le 11 septembre prochain.

Moses Simon est prêté un an avec option d'achat. Il portera le numéro 27.