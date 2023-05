Football, N2, Bergerac devra attendre pour concrétiser ses rêves de montée

C'est un weekend décisif pour pas mal de championnats et de clubs de différentes disciplines. En football, l'avant dernière journée de National 2 est plein d'enseignement. En tout cas le verdict est cruel pour Bergerac dont le rêve de montée s'est brisé à Andrézieux. La défaite de Trélissac à Angoulême n'ayant pas la même conséquence. En Aviron, weekend déterminant pour Téo Rayet du Sport Nautique Bergerac, engagé au sein de la sélection France pour participer aux Championnats d'Europe en Slovénie. En football, quelques résultats des clubs périgourdins dans leurs différents championnats régionaux. Le Boulazac Basket Dordogne, quasiment décimé, mais encore en course, joue sa demi-finale, aller, des play-offs de Pro B à Chalon sur Saône, ce dimanche à 19h30. Enfin, en rugby, journée cruciale pour le CAP qui doit confirmer sa victoire du match aller et valider son ticket pour la finale et ainsi, la montée en Nationale 1, par la même occasion, en venant à bout du Stade Métropolitain de Villeurbanne. Sarlat joue sur terrain neutre son 8ème de finale face à une formation de la banlieue parisienne.

Football, N2, Bergerac ne montera pas en National

Damien Fachan, capitaine bergeracois qui visait la montée en National - Bergerac Périgord Football Club

Andrézieux 2-1 Bergerac. Samedi 27 mai 2023, les bergeracois étaient en déplacement à Andrézieux pour la 29ème et avant dernière journée du Championnat de National 2, Groupe D. Aucun but n'est marqué durant la première mi-temps. Au retour des vestiaires, Andrézieux ouvre le score à la 59ème minute. Anthony Soubervie égalise pour Bergerac à la 83ème minute. Mais sur une des dernières actions du match, Andrézieux inscrit le but victorieux à la 90ème minute. Une défaite qui crucifie Bergerac dans son rêve de montée. Désormais à 4 points du nouveau leader, Goal FC, Bergerac ne peut espérer que bien finir à domicile, le 3 juin prochain face à Vierzon. Nous n'avons pas eu de réponses à nos invitations d'interviews côté bergeracois. On imagine l'immense déception. Résultats et classement, site FFF.

Football, N2, Trélissac s'incline à Angoulême

Trélissac s'incline à Angoulême pour sa dernière sortie de la saison - Trélissac Football Club

Angoulême 1-0 Trélissac. Samedi 27 mai 2023, Trélissac était aussi en déplacement pour cette 29ème et avant dernière journée de National 2, Groupe D. Les trélissacois vont être réduit à 10 après l'expulsion de Ange Négus Gnaléko à la 51ème minute. Il y avait 0 à 0 à la mi-temps. C'est à la 90ème minute qu'Angoulême va inscrire l'unique but de la rencontre. Dommage pour Trélissac qui aurait pu profiter des défaites de Vendée les Herbiers et de Bergerac pour gagner encore une place au classement. Il faudra terminer la saison, samedi prochain au stade Firmin Daudou, face à la réserve de Nantes. Résultats et classement, site FFF.

Football, nos clubs périgourdins en Régional

Régional 2, Poule D : Libourne (reporté) Limens/Saint-Astier. Saint André Cubzac Nontron/Saint-Pardoux. Nontron/Saint-Pardoux termine à la 1ère place, bravo à eux.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 2, Poule D, site FFF.

Régional 2, Poule E : Mascaret Bergerac(2). Bergerac la Catte Pessac/Alouette. Saint-Bruno Sarlat Marcillac. Prigonrieux Sainte-Hélène. Bergerac termine 2ème, Prigonrieux 3ème, Sarlat dernier.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 2, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule E : Limoges-Landouge Mareuil/Verteillac. Châteauneuf Neuvic Trélissac(3). Brive ESA Chancelade/Marsac. Chancelade-Marsac termine à la 1ère place. Trélissac finit 3ème.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule E, site FFF .

Régional 3, Poule F : Coulounieix-Chamiers 4-1 Puymoyen. Ribérac Soyaux. La Roche sur Rivières Périgord Centre FC. Saint-Yrieix Thenon/Limeyrat/Fossemage (forfait général). Tir groupé des périgourdins, Périgord Centre FC finit 2ème, Coulounieix-Chamiers 3ème et Ribérac à la 4ème place.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule F, site FFF .

Régional 3, Poule H : Bassens Gensac/Montcaret. Lormont Montpon/Ménesplet. Montpon termine à la 7ème place.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule H, site FFF.

Rugby, CAP valide sa montée et sa place en finale de N2

Le CAP face à Villeurbanne pour la demi-finale, retour de Nationale 2 - Christian Lacombe

Périgueux (CAP) 17-10 Villeurbanne (Stade Métropolitain). Ce dimanche 28 mai 2023, le CAP devait confirmer, après son succès, dimanche dernier, au match aller des demi-finales du championnat de Nationale 2 de rugby. Une victoire sur la pelouse de Villeurbanne, 43 à 26 avec bonus offensif. Il fallait remettre le cœur à l'ouvrage aujourd'hui, à domicile, au stade Francis Rongièras et ainsi se qualifier pour la finale et valider sa montée en Nationale 1. La mi-temps intervient sur le score de 10 à 7 en faveur de Périgueux. Périgueux confirme en deuxième mi-temps et s'impose 17 à 10 et jouera la finale le dimanche 4 juin 2023 pour tenter d'obtenir le titre de Champion de France de Nationale 2, face au CS Vienne Rugby. Une chose est certaine, Périgueux jouera la saison prochaine en Nationale 1. C'était l'objectif de début de saison. Notons aussi la belle nouvelle venue des espoirs, en Finale du Championnat de France Espoirs Nationaux, le CAP a battu Dijon 29 à 18 et devient Champion de France.

Rugby, Sarlat qualifié pour les quarts de finale de F3

Sarlat jouait son 8ème de finale du championnat de Fédérale 3 de rugby - Christian Lacombe

Maison Laffitte/Saint-Germain/Passy 11-25 Sarlat Rugby. Ce dimanche 28 mai 2023, les sarladais disputaient leur 8ème de finale du championnat de Fédérale 3, sur terrain neutre face à une entente francilienne. Les données étaient simples, le perdant s'arrêtait là et le vainqueur se qualifiait pour les quarts de finale. Les sarladais sont cueillis à froid et sont rapidement menés 11 à 0 après 30 minutes de jeu. Sarlat obtient un essai de pénalité à la 40ème minute et la mi-temps est sifflée avec un avantage de 11 à 7 pour les franciliens. On joue depuis 63 minutes et Sarlat prend les devants au tableau d'affichage 18 à 11. L'équipe de Maison Laffitte est sanctionnée de deux cartons jaunes. Sarlat rajoute un deuxième essai et s'impose 25 à 11 et jouera en quart de finale du Championnat de Fédérale 3 de rugby face au club de Vallons de la Tour.

Aviron, Téo Rayet du SN Bergerac en bronze aux Championnats d'Europe en Slovénie

Téo Rayet du Sport Nautique Bergerac est aux Championnats d'Europe Séniors Aviron - SNB

Téo Rayet, membre du Sport Nautique Bergerac, portait ce dimanche 28 mai 2023, le maillot de l'équipe de France, à Bled en Slovénie. Il était de la sélection France aux Championnats d'Europe Séniors d'Aviron 2023. Il ramène une belle médaille de bronze, au sein du 4 sans barreur en Finale A, derrière la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. L'équipage de la Grande-Bretagne termine en 05 minutes 49 secondes et 34 centièmes, devant les Pays-Bas en 5 minutes 52 secondes et 24 centièmes et la France en 05 minutes 53 secondes et 12 centièmes. La Roumanie, quatrième échoue vraiment toute près. Les français sont partis plus lentement pour nous offrir un magnifique finish. Téo Rayet, le bergeracois était accompagné sur l'embarcation de Thibaud Turlan, Guillaume Turlan et Benoit Brunet. Nous avons joint Antoine Deleau, entraineur au Sport Nautique Bergerac pour avoir sa réaction et pour l'inviter à commenter également les récentes médailles d'or de Léontine Fouquet, aux Championnats d'Europe U19 à Brive et de bronze des sœurs Célia et Emmi Bry en 4 barré.

Handball, résultats et bilan en Pré-Régional

Pré-Région Séniors Filles : AL Agen Club Vallée Vézère. La Force 28-29 Foyen-Vélinois(1). Lalinde 28-26 MG Handball.

Résultats complets et classement, site FFHB.

Pré-Région Séniors Garçons : Brax-Nérac 46-26 HB Eulalien. Saint-Astier(2)/Champcevinel(3) 38-25 Foyen-Vélinois. Montpon 20-00 Fumel (forfait.)

Résultats complets et classement, site FFHB .

Basket, résultats en Régional

Régionale 2 Masculine : Demi-Finale, Retour : Boulazac Basket Dordogne(2) 66-80 Amou/Bonnegarde/Nassiet. Après sa défaite à l'aller, les boulazacois n'ont pu renverser la tendance et s'inclinent à nouveau et ne joueront pas la finale.

Régionale 3 Féminine : Demi-Finale, Retour : Périgueux/SAS Basket 58-55 Hendaye. Pas de finale pour les périgourdines non plus.

Sport en Périgord, la chronique, du lundi au vendredi à 6h40 sur France Bleu Périgord.