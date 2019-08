Football / N2 (J2) : Trélissac s'impose 1 à 0 face à Bourges dans la douleur

Trélissac, France

Après un match nul à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (0-0) samedi dernier, l'équipe de Trélissac entraînée par Pavlé Vostanic enchaîne par une victoire 1 à 0 contre son adversaire du jour, Bourges Foot, ce samedi 17 août au Stade Firmin Daudou pour le compte de la 2ème journée de championnat de National 2 groupe C. Un but marqué à la 69ème minute de jeu sur un magnifique coup-franc pleine lucarne, à 25 mètres des cages, de son attaquant Benoit Bisson, nouvelle recrue du mercato estival en provenance du club rival en Dordogne, le Bergerac Périgord Football Club.

Les Trélissacois ont pourtant été dominés majoritairement dans la rencontre, avec seulement une frappe au but en 40 minutes de jeu, par une équipe de Bourges redoutable en phase offensive. Heureusement pour Trélissac, les Berruyers ont manqué de réussite face aux buts puisqu'ils ont touché à trois reprises les poteaux (22e, 67e et 90+2e min).

Après le but marqué, Trélissac a attendu plus sereinement son adversaire et a pu compter sur sa défense plutôt solide en ce début de saison. Les hommes de Pavlé Vostanic ont donc géré cette fin de rencontre marquée par un match interrompu durant 10 minutes à cause de la blessure du gardien adverse lors de l'ouverture du score des locaux (choc avec le poteau). Le match finit même par baisser en intensité malgré deux tentatives dangereuses de Bourges (80e et 87e) et une contre-attaque mal négociée par le TFC, l'attaquant rate son face à face avec le défenseur adversaire dans la surface de réparation (90e min).

Trélissac, malgré un jeu poussif, empoche les trois points face à une équipe adversaire qui n'a pas démérité avec ses qualités techniques notamment dans le secteur offensif.

De son côté, le BPFC emmené par David Vignes a arraché un précieux succès, 2 à 1, cette fois-ci sur la pelouse des Vendéens des Herbiers Football Club, une semaine après sa défaite à domicile contre la réserve de Montpellier (0-2).