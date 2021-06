Football - N2 : Le GFCA devrait faire appel de sa rétrogradation

La situation du club, touché par deux descentes consécutives (de la L2 à la N1 puis de la N1 à la N2) lors des deux dernières saisons de championnat, a été sanctionnée par la DNCG. En cause, selon nos confrères de Corse-Matin, une accumulation de frais de fonctionnement difficilement gérables, et bien-sûr, la crise du Coronavirus, qui a provoqué la suspension du championnat, cette saison encore.

À Ajaccio et ailleurs en Corse, la rumeur d'un dépôt de bilan probable du club court depuis plusieurs jours, et certains supporteurs et anciens de la maison rouge et bleue se disent plus inquiets que jamais. Mais du côté des dirigeants, le ton serait plus rassurant. Une fois que la DNCG aura transmis sa liste d'attendus motivant sa décision, ceux-ci pourraient faire appel, et présenter un nouveau dossier devant le gendarme financier du football.

Un an après l'arrivée d'actionnaires

L'an passé déjà, la DNCG avait été dans ce sens, lors du passage du GFCA devant son jury. A l'époque, la situation avait été redressée par le nouveau président, Mathieu Messina-Arrighi, et l'arrivée de nouveaux actionnaires (voir notre article d'alors) que sont Anthony Perrino (entrepreneur du BTP et actionnaire de CM Holding, société propriétaire de Corsica Linea et Corse-Matin) et de Pierre Anchetti (actionnaire lui aussi de la Corsica Linea et entrepreneur dans l'immobilier). Le club s'était tiré d'affaire, mais avait dû supporter une sanction réduite, à savoir l'encadrement de sa masse salariale.