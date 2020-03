Football / N2 : Nantes sur sa pelouse de Saupin s'est imposé 2 à 0 face au promu le Bourges Foot

Promus cette saison en National 2, autrement dit la quatrième division, les footballeurs du Bourges foot réalisent une saison très correct. Ce n'est pas cette défaite concédée 2 à 0 à Nantes qui va tout remettre en cause.

Allez jouer à Nantes n'est jamais simple compte tenu bien sur de la place de ce club phare du football Français avec tout ce que cela implique en terme de formation à la Nantaise. Nantes c'est bien sur la ligue 1 mais aussi une réserve qui évolue au niveau quatre du football hexagonal.

Laurent Di Bernardo (entraîneur du Bourges Foot) : " J'ai des regrets surtout lors de la première période ou nous aurions pu mener au score."

Et pour ce déplacement à Nantes, les Berruyers au stade Marcel Saupin ont bien cru repartir avec le point du match nul. Mais le FC Nantes qui avait décidé de renforcer son équipe réserve par huit joueurs professionnels excusez du peu s'est finalement imposé 2 à 0. Les deux buts ont été marqués en toute fin de match à la 85ème et à la 94ème. Pour Laurent Di Bernardo l'entraîneur du Bourges Foot cette défaite est logique surtout lors des quarante cinq dernières minutes :" J'ai des regrets surtout lors de la première période ou nous aurions pu mener au score. _En revanche en deuxième mi-temps nous avons trop laissé le ballon aux Nantais. Nous avons subi et du coup la victoire de Nantes il ne faut pas le renier est logique_."

Au classement après cette huitième défaite en vingt-et-une journée ce qui reste honorable pour un promu, les Berruyers perdent une place. Ils sont septièmes. Les Berruyers recevront pour leur prochain match au stade Jacques Raimbault si la pelouse est praticable, un autre grand nom du football à savoir St Etienne. Les Stéphanois qui se sont inclinées sur leur pelouse 1 à 0 face à St Pryvée-St-Hilaire occupent l'avant dernière place de ce groupe C à savoir quinzième sur seize.