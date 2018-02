Le Trélissac Football club veut rebondir et vite. Ce lundi 5 février, le club a annoncé le recrutement d'un nouvel entraîneur, Pavlé Vostanic, 55 ans, père de deux enfants. Le serbe, installé en France depuis plus de 30 ans, vient de passer deux années compliquées à Tarbes comme entraîneur. Avant cette délicate expérience, il a passé 12 ans à Bourges, comme joueur puis entraîneur. Vostanic a aussi entraîné Brive, Blois et Boulogne. Sa mission est maintenant d'éviter au club de Trélissac de descendre en National 3. Cet homme défi n'a pas peur.

"On a cherché une personnalité pour bousculer le groupe," assure Fabrice Faure, le président du Trélissac football club. Trois entraîneurs ont été reçus pour prendre la suite de Régis Vergne mais Pavlé Vostanic a été choisi pour son charisme et son ambition. "Le feeling est tout de suite passé."

Pas de baguette magique

Le travail de reconquête doit se faire vite, le maintien est encore jouable, mais l’entraîneur serbe ne croit pas au coup de baguette magique. "Ce qui compte pour moi, c'est le travail, l'investissement. J'aime les joueurs et les équipes qui ont du caractère. L'échec fait partie de la vie mais derrière il faut se relever et mouiller le maillot," confie le nouvel entraîneur. Coté échec, le TFC a été servi la semaine dernière avec une défaite 10-0 sur le terrain du Mans. "J'étais présent et ça m'a fait mal au cœur. Pour moi ça doit être le bouquet final. Si je n'avais pensé qu'à moi je ne serais pas resté."

Le principal défi de Pavlé Vostanic, c'est de redonner l'envie de mouiller le maillot à cette équipe plutôt talentueuse, quitte à contrarier certains égos ajoute Fabrice Faure. "Il n'y a plus de titulaire, plus de remplaçant. Certains joueurs qui se pensaient indiscutables vont aller voir dans les tribunes si il fait meilleur, ça va peut-être leur faire du bien. _Je ne veux pas d'une descente en National 3_, maintenant il nous fait 16 guerriers pour pouvoir sortir de cette impasse," conclut le président du TFC.

Le temps est compté pour le nouvel entraîneur. Le premier match arrive dès samedi. Trélissac reçoit Romorantin le troisième de son groupe.