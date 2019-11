Football / N3 : la réserve de la Berri pourtant copieusement renforcée chute à domicile 2 à 0 face à Saran !

Châteauroux, Indre, France

Décidément, la réserve de la Berrichonne qui évolue au niveau cinq du football Français a vraiment du mal quand elle reçoit l'apport de joueurs professionnels. Le dimanche 20 octobre dernier avec sept joueurs de l'équipe une, elle s'incline 2 à 0 dans le derby du Berry face au voisin le Bourges 18. Rebelote pratiquement un mois plus tard avec la réception de Saran et avec le renfort de six joueurs professionnels : Bedfian, Fofana, Maréga, Chevreuil, Jung et Goncalvès. Après une première mi-temps insipide, la seconde période tourne nettement à l'avantage des joueurs du Loiret Sur un coup franc côté droit en forme de mi corner tiré par Dubois, Cillan de la tête au premier poteau ouvre la marque. Trois minutes plus tard, Nama Fofana qui revient d'une longue blessure avec l'équipe première ne maîtrise pas son tacle sur le défenseur de Saran Koumba. La civière est appelée, le joueur souffre d'une blessure importante à la cheville. Il a été transporté à l'hôpital de Châteauroux. Quant à Nama Fofana il écope sur cette action d'un carton rouge sorti directement de la poche de l'arbitre (55ème). Et pour ne rien arranger, la Berri réduite à dix encaisse un deuxième but. Le gardien de but Bédfian sur une mauvaise relance à la main dans l'axe, offre le deuxième but à l'attaquant Flavien Girault.

S. Dubroca : "Nous allons nous en sortir avec des joueurs qui seront fiers de porter les couleurs de la Berrichonne Football."

Sur une frappe puissante et en pleine course à l'entrée de la surface de réparation inscrit le deuxième but pour Saran 0-2 (58ème).

Sébastien DUBROCA l'entraîneur de la réserve déplore le manque d'agressivité et d'intensité y compris des joueurs professionnels © Radio France - Sylvain ROGIE

Sébastien Dubroca l'entraîneur de la réserve de la Berri avait la tête des mauvais soirs : "Dans l'agressivité, dans l'intensité mes joueurs n'y était pas. C’est grave bien sur mais je ne vais pas lâcher. Nous allons nous en sortir avec des joueurs qui seront fiers de porter les couleurs de la Berrichonne de Châteauroux et je sais que je peux compter sur certains éléments. Mais sur ce match là les jeunes n'ont pas été au niveau mais au même titre que les joueurs professionnels." La réserve Castelroussine va devoir en urgence trouver des ressources nécessaires et surtout avoir un autre état d'esprit pour espérer remonter au classement de cette poule du Centre Val-de Loire.