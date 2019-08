Football N3 : La réserve de la Berri s'incline chez elle 3 à 1 face à Montlouis

Châteauroux, France

La réserve de la Berri en National 3 s'est inclinée hier en fin d'après-midi sur sa pelouse synthétique du stade Claude Jamet sur le score de 3 à 1 face à Montlouis. Les jeunes Castelroussins ont en fait craqué en deuxième mi-temps alors que les quarante cinq premières minutes ont été plutôt intéressantes. C'est sur un centre de Padilla à la 35ème que Mendy de la tête au deuxième poteau a égalisé.

S. Dubroca "C'est vrai qu'avec un ou deux joueurs d'expérience on peut d'avantage se reposer sur eux quand ça va moins bien."

Alors est ce qu'il n'est pas nécessaire de faire venir en réserve des joueurs un peu plus expérimentés pour gagner ce genre de match ? Sébastien Dubroca l'entraîneur Castelroussin le pense : "C'est vrai qu'avec un ou deux joueurs d'expérience on peut d'avantage de reposer sur eux quand ça va moins bien. La semaine dernière quand nous sommes imposés deux à un à Montargis, nous avions de voir trois garçons un peu plus expérimentés même si il n'était pas très vieux. Du coup, avec eux le rayonnement de l'équipe est différent. Et dans les moments un peu plus compliqués on peut se reposer sur eux. Après nous sommes, je suis dans la formation il faut donc accepter ces carences du en partie à la jeunesse de mon groupe. _A nous, avec le travail au quotidien de gommer ses manques_. Mais c'est intéressant grandeur nature de voir la difficulté d'un championnat de National 3." La semaine prochaine, place au derby de la Région Centre. Le Tours FC qui évoluait il y a peu en ligue 2 puis en National accueillera la réserve de la Berri. Les Tourangeaux qui dans le même temps ont fait match nul 1-1 face au Bourges 18.