Football N3 : Le Bourges 18 s'impose 2 à 0 face à la réserve Castelroussine copieusement renforcée

Indre, France

Au regard de la feuille de match à quelques minutes du coup d'envoi de la première manche du derby du Berry, les supporters du Bourges 18 ont du se dire que la partie était loin d'être gagnée. Bedfian, Raineau, Vanbalghem, Guézali, Leroy, Jung, Tormin sont tous titulaires. Et pourtant, dès les premières minutes de jeu, les Berruyers se montrent déjà dangereux. En face la réserve de la Berri tente déjà de colmater les brèches. Mais la défense Castelroussine va finir pas céder au plus mauvais moment. A cinq minutes de la pause sur un centre côté droit de Séri, Lalaba étrangement seul au deuxième poteau reprend victorieusement de la tête 1-0 (42ème). C'est d'ailleurs le score à la mi-temps. En seconde période la Berri tente bien de réagir mais elle manque cruellement de justesse technique pour inquiéter le gardien de but Berruyer. L'entraîneur Castelroussin Sébastien Dubroca effectue plusieurs changements mais les Berruyers tiennent bon.

Y. Benghourieb entraîneur du Bourges 18 : "Nous méritons largement notre victoire"

Ils vont même doubler la mise sur un corner tiré côté droit. Séri passeur décisif en première mi-temps se transforme en buteur de la tête à dix minutes de la fin du match. les minutes défilent et le score n'évoluera plus. Un succès logique pour l'entraîneur Berruyer Youcef Benghourieb : "On a fait preuve de caractère. Mes joueurs ont été solides et efficaces dans les zones de vérités.

S. Dubroaca entraîneur de la Berri : "Il y a avait une belle feuille de match mais on s'en cogne."

Au vu du nombre d'occasions que nous nous sommes créées, nous méritons largement cette victoire." Son homologue Sébastien Dubroca l'entraîneur de la réserve de la Berri avait du mal à cacher sa déception : "Cette défaite fait très mal mais nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour l'éviter. _Après il est vrai que j'avais sept joueurs professionnels en début de rencontre. Mais quand vous êtes un jeune joueur professionnel il faut d'autres valeurs pour s'en sortir comme le dépassement de soi ou encore gagner des duels ce que notre adversaire à parfaitement su faire bravo à lui_. Il y avait une belle feuille de match mais la feuille de match mais on s'en cogne. Ce qui compte c'est de jouer à onze contre onze sur le terrain." Au classement après ce succès, le Bourges 18 occupe la neuvième place. Quant à la réserve de la Berrichonne elle est douzième sur quatorze à l'issue de la septième journée.