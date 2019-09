Football N3 : Le Tours FC s'impose chez lui 3 à 2 face à la réserve de Châteauroux

Le Tours FC qui évoluait la saison dernière en national soit la troisième division a été rétrogradé en N3 pour des raisons financières. Les Tourangeaux invaincus en ce début de saison après leur dernier succès (3-2) face à la Berrichonne souhaitent remonter le plus vite possible.

Châteauroux, France

Malgré le renfort de deux joueurs professionnels (Condé et Goncalves en attendant la qualification de Kény), la réserve de la Berri s'est inclinée à Tours l'actuel leader sur le score de trois buts à deux. Le gardien Castelroussin Wilfried Bedfian (18 ans) n'était pas au mieux de sa forme. Sur une sortie mal maîtrisée en première période, il provoque un pénalty. Le défenseur central Sékou Condé habitué à la ligue 2 se troue lui complètement et offre le deuxième but au Tours FC. Deux à Zéro c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. La Berri revient fort dans la partie sur une frappe de vingt-cinq mètres du jeune Bryan Adinany (49ème). Ce même Adinany de la tête égalise (62ème). Nicolas Usaï l'entraîneur de l'équipe professionnelle était présent pour voir évoluer ses deux attaquants. Philippe Kény qui attend toujours la validation de sa licence pour évoluer en ligue 2. Quant à Aléxi Goncalves il a joué une heure dix. Alors que les deux formations se dirigent vers un match nul deux partout, sur une mauvaise appréciation du gardien Castelroussin, les Tourangeaux arrachent la victoire trois buts à 2. La réserve de la Berrichonne occupe comme l'équipe première l'avant dernière place. Sur les autres terrains du championnat de national 3, Orléans et Bourges 18 ont fait match nul 0 à 0. C'est également le même score entre Vierzon et Dreux. Enfin une division au dessus à savoir en national 2, le promu le Bourges Foot a renoué avec la victoire. Les joueurs de Laurent Di Bernardo se sont imposés sur leur pelouse 2 but à 1 face à Angoulême.