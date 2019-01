EN DIRECT - Suivez la rencontre Nantes/Saint-Étienne et l'hommage à Emiliano Sala

L'émotion sera palpable ce mercredi soir lors du match FC Nantes/Saint Etienne, comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Les Canaris auront forcément à l'esprit leur ancien coéquipier Emiliano Sala, disparu depuis neuf jours. Suivez en direct et en intégralité ce match sur France Bleu Loire Océan.

Nantes, France

L'atmosphère s'annonce pesante ce mercredi soir à la Beaujoire. Le FC Nantes accueille l'AS Saint-Etienne à 21h, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Il s'agit du premier match des Canaris depuis la disparition d'Emiliano Sala. L'avion de l'attaquant argentin, qui venait de s'engager avec Cardiff, a disparu des écrans radars le lundi 21 janvier au-dessus de la Manche.

Hommage à Emiliano Sala

Un hommage sera rendu à l'ancien joueur du FC Nantes au début de la rencontre. A l'échauffement, les Canaris arboreront un tee-shirt avec le visage d'Emiliano Sala sur le devant, et dans le dos, l'inscription : "On t'aime Emi". Et pendant la rencontre, ils joueront avec un maillot floqué "Sala", avec ce message : "Animo Emi" (Courage Emi en espagnol). Les joueurs auront également un brassard vert, "couleur de l'espoir", explique le club dans un communiqué.

Dans les tribunes, un tifo pour célébrer l'Argentin sera déployé dans tout le stade. Durant l'avant-match, les écrans géants diffuseront des photos et des vidéos retraçant "ses quatre belles saisons au FC Nantes" souligne le club.

Et lors de l'entrée des joueurs, il n'y aura aucune musique "afin que l'ensemble du stade reprenne le chant à sa gloire". Le club ne prévoit ni minute de silence, ni minute d'applaudissements, pour respecter la volonté de la famille d'Emiliano Sala qui garde espoir.

Demain, tous avec Emiliano...



- Maillot jaune floqué "Sala" et "Animo Emi"

- Bâche de son portrait

- Tee-shirt d'échauffement à son effigie

- Tifo dans tout le stade

- Brassard vert de l'espoir#FCNASSE | #PlayForSalapic.twitter.com/pxJRBxz8ml — FC Nantes (@FCNantes) January 29, 2019

