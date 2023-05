Football : Naples décroche un troisième titre de champion d'Italie, plus de 30 ans après Maradona

Naples est sur le toit du football italien. Le Napoli a décroché ce jeudi soir, son troisième titre de champion d'Italie de football, le premier en 33 ans. Les deux derniers titres de Naples remontent à 1987 et 1990, du temps de la star du club Diego Maradona. Un sacre obtenu à l'issue d'un match nul à Udine (1-1) grâce à un but de Victor Osimhen. Un point, c'est précisément ce qu'il fallait pour assurer mathématiquement le sacre à cinq journées de la fin, une performance record que seules quatre équipes avaient réussi jusqu'ici.

Cela n'a pas été simple pour Naples beaucoup moins brillant depuis des semaines, usé à la fin d'une saison menée tambour battant et surpris d'entrée par une superbe frappe en lucarne du Slovène Sandi Lovric (13e). Naples a ensuite essayé de pousser, mais avec moins de vitesse et moins de précision. Les occasions n'ont pas été nombreuses mais Osimhen, n'a pas eu besoin d'en avoir beaucoup pour égaliser et libérer son équipe, à point nommé pour reprendre un ballon renvoyé par la défense adverse sur un corner (52e). "Personne ne méritait plus le scudetto que nous", a assuré le Nigérian sur DAZN. "Pouvoir offrir ce titre aux Napolitains est quelque chose qu'on n'oubliera pas, c'est incroyable", a-t-il ajouté.

Des feux d'artifices dans les rues de Naples

La joie immense des supporters a explosé après le coup de sifflet final dans les rues du centre-ville comme sur les gradins du stade napolitain où plus de 50.000 tifosi s'étaient rassemblés pour suivre la rencontre sur écran géant. Des feux d'artifices ont même été tirés partout dans la ville pour célébrer cette victoire. Les célébrations de ce "scudetto" mérité, tant Naples a dominé la Serie A cette saison, vont sans doute se prolonger pour marquer le retour dans le Sud d'un titre monopolisé depuis 22 ans par les trois géants du nord, la Juventus Turin, l'AC Milan et l'Inter Milan.

Cette saison quasi-parfaite, qui a aussi vu Naples atteindre pour la première fois les quarts de finale de Ligue des champions, n'était pas forcément attendue après les nombreux départs de l'été dernier, principalement pour rééquilibrer les comptes.

Ce succès est aussi celui du propriétaire Aurelio De Laurentiis, 73 ans, producteur de cinéma romain qui avait repris en 2004 un club en faillite et relégué en troisième division. Il l'a ramené d'abord en Serie A puis durablement au sommet du calcio grâce à une gestion financière rigoureuse, même si cela lui vaut aussi toujours la défiance d'une partie des ultras opposés à une politique jugée trop mercantile. "C'est le couronnement d'une attente de 33 ans", s'est-il félicité après le match, qu'il a suivi au stade Maradona. Naples lui doit une joie comme elle n'en a plus connue depuis les années 90 et qui sera évidemment encore énorme dimanche à Naples pour la réception de la Fiorentina, l'occasion pour les joueurs de communier avec leur public.