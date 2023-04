Football, National 2, Bergerac conserve son fauteuil de leader

Au sommaire de Sport en Périgord, le Mag de ce dimanche 30 avril 2023. Une belle actualité sportive ce weekend, avec le nul obtenu par Bergerac dans son match au sommet sur la pelouse de Goal FC, pendant que Trélissac battait le 2ème de National 2 de football, Vendée les Herbiers, un pas de plus vers le maintien. Nous évoquerons le match perdu sur le fil par le Boulazac Basket Dordogne sur le parquet d'Evreux, lors de la 32ème journée de Pro B. Le match nul en déplacement des bergeracoises, obtenu à Bayonne, dans leur championnat de Nationale Une Féminine de handball. Nous évoquerons la 36ème édition de l'épreuve enduro-moto, la Grappe Cyrano Unibéo du côté du Buisson de Cadouin où 600 pilotes étaient inscrits au départ. Sans oublier, les matchs retours des 32ème de finale de Fédérale 3, Vergt et Sarlat jouaient à domicile ce dimanche après-midi.

Football, N2, Bergerac pour un précieux match nul

Bergerac obtient le nul 0 à 0 sur la pelouse du Goal FC et reste leader de National 2 - Bergerac Périgord Football Club

Goal FC 0-0 Bergerac Périgord Football Club. Samedi 29 avril 2023, leader à l'entame de cette 26ème journée de National 2 de football, Bergerac jouait un match au sommet, sur la pelouse du Goal FC, l'actuel 3ème. L'accueil fut hostile, mais Bergerac a tenu bon jusqu'au bout, ramenant un point de ce périlleux déplacement. Mais ce match laissera des traces, car trois joueurs bergeracois se sont blessés. On espère qu'au moins deux d'entre eux, pourront être aligné la semaine prochaine, face à Lorient. Bergerac réalise une belle opération, puisque dans le même temps, son poursuivant Vendée Les Herbiers s'est incliné en Périgord, face à Trélissac. Une belle journée pour les clubs périgourdins. Il reste encore 4 matchs à disputer pour Bergerac, comme autant de finales. Les bergeracois affronteront Lorient et Andrézieux qui luttent pour leurs maintiens et Moulins Yzeure et Vierzon quasiment déjà condamnés à la descente. Mais avec deux points d'avance au classement du Groupe D de National 2, Bergerac a son destin entre ses pieds. Résultats complets de la 26ème journée, site FFF .* Classement, site FFF .**

Football, N2, Trélissac, un pas de plus vers le maintien

Trélissac obtient un précieux succès 2 à 0 face au 2ème de National 2, Vendée les Herbiers - Trélissac Football Club

Trélissac Football Club 2-0 Vendée les Herbiers. Ce samedi 29 avril 2023, Trélissac jouait à domicile au stade Firmin Daudou, son match de la 26ème journée du championnat de National 2, Groupe D. Les Herbiers actuellement 2ème venaient chercher la victoire, dans sa lutte pour la montée avec Bergerac. Mais les trélissacois avaient aussi leur objectif, le maintien, et vont se donner les moyens de leurs ambitions, en inscrivant un premier but, dès la 6ème minute par Jérémy Grain. Thomas Daguerre va conforter la victoire trélissacoise en marquant le deuxième but à la 83ème minute. Trélissac remonte à la 7ème place et s'éloigne de la zone dangereuse. Le Stade Bordelais, Angers, Angoulême et Nantes seront les derniers adversaires de Trélissac lors des 4 dernières journées. Les 5 derniers seront relégués en National 3 et les 2 plus mauvais 11ème des 4 groupes descendront également. Trélissac compte 6 points d'avance sur le premier relégable. Une ou deux victoires de plus seront nécessaires. Ecoutez la réaction d'après match de Thomas Navaux, le gardien de but trélissacois. Résultats complets de la 26ème journée, site FFF . Classement, site FFF.

Football, les résultats des clubs périgourdins en Régional

Régional 1, Poule B : Brive Trélissac(2). Boulazac Isle sur Vienne. Mussidan/Saint-Médard Panazol.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1, Poule B, site FFF .

Régional 2, Poule D : Nontron/Saint-Pardoux Estuaire Haute Gironde. Limens/Saint-Astier Saintes.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 2, Poule D, site FFF .

Régional 2, Poule E : Sarlat-Marcillac Sainte Hélène. Bergerac la Catte Bègles. Bergerac(2) Prigonrieux.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 2, Poule E, site FFF .

Régional 3, Poule E : Argentat Chancelade/Marsac. Mareuil/Verteillac Trélissac(3).

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule E, site FFF .

Régional 3, Poule H : Gensac/Montcaret Montpon/Ménesplet.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule H, site FFF .

Régional 1 Féminine : Bergerac Trélissac.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1 Féminine, site FFF .

Basket, ProB, Boulazac coiffé sur le fil par Evreux

Le Boulazac Basket Dordogne à l'échauffement au Complexe Jean Fourré à Evreux en Pro B © Radio France - Xavier Dalmont

Evreux 80-79 Boulazac Basket Dordogne. Cruel final au complexe Jean Fourré, vendredi 28 avril 2023, lors de la 32ème journée de Pro B de basket, le Boulazac Basket Dordogne qui a mené toute la rencontre, voit la victoire lui échapper à la dernière seconde, battu par Evreux 80 à 79. Le titre s'éloigne et Nic Moore s'est encore blessé. On entre dans le vif du sujet d'entrée dans ce match et les équipes se rendent coup pour coup dans ce premier quart temps, remporté par le Boulazac Basket Dordogne 19 à 17. Boulazac défend très bien et Evreux a du mal avec son adresse. Du coup, une petite domination boulazacoise s'installe dans le deuxième quart temps. Boulazac remporte ce quart temps 28 à 18 et mène au moment de regagner les vestiaires, 47 à 35. Mais une grande ombre au tableau de cette première mi-temps, Nic Moore se fait mal à la cheville, une entorse, il se blesse tout seul et on ne le reverra pas. Du coup, le joker médical grec aura un plus grand temps de jeu. Toliopoulos inscrira 10 points pour son tout premier match avec le BBD. On ne connait pas encore la gravité de la blessure du meneur de jeu américain, mais c'est encore un nouveau coup dur pour le club périgourdin. Le sort du match en serra changé, peut-être même la fin de saison et les futurs play-offs aussi. Evreux n'a jamais mené de toute la partie et pourtant le club normand s'impose sur le fil, à la dernière seconde, après avoir remporté les deux derniers quarts temps, 21 à 18 et 24 à 14. Les ébroïciens auteurs de seulement, deux paniers primés, en première mi-temps en inscriront 11 en deuxième mi-temps. Les deux équipes se valent en nombre de ballons perdus et au niveau des rebonds défensifs et offensifs. Il n'aura pas manqué grand chose aux joueurs du BBD, mais cette fin est cruelle et il faudra vite s'en remettre pour affronter, samedi prochain, Chalon sur Saône au Palio à 15h00. La fin du match fut marquée aussi par l'agression de notre journaliste commentateur, Xavier Dalmont, par un supporter ébroïcien. Laurent Serres, président du Boulazac Basket Dordogne réagit sur notre antenne.

Statistiques du match, site LNB .* Classement Pro B, site LNB .**

Basket, les résultats des autres clubs périgourdins

Pré nationale Féminine, J21 : AOL Périgueux Basket Stade Poitevin Basketball.

Résultats complets et classement, site FFBB .

Régionale 2 Féminine, J22, dernière journée : Brive Lardin Basket Club. Feytiat Bergerac.

Résultats complets et classement, site FFBB .

Régionale 2 Masculine, J21 : Boulazac Basket Dordogne(2) 92-52 Saint Pantaléon. Saint Front de Pradoux 70-77 Beaune.

Résultats complets et classement, site FFBB .

Régionale 3 Féminine, J17 : Uzerche AS Issac. SAS Basket Beaulieu. Basket Ball Auvézère 57-52 Bassillac. ASPTT Grand Périgueux Chambon/Evaux.

Résultats complets et classement, site FFBB .

Handball, N1F, Bergerac fait match nul à Bayonne

Bergerac fait match nul en déplacement à Bayonne en Nationale Une Féminine Handball - Christian Lacombe

Bayonne Côte Basque 26-26 Bergerac Périgord Pourpre Handball. Samedi 29 avril 2023, Bergerac était en déplacement à Bayonne pour cette 25ème et avant dernière journée de championnat de Nationale Une Féminine de Handball. Les protégées du coach et manager Michel Cassier ont obtenu le match nul 26 à 26 de ce dernier déplacement de la saison. Un match nul qui lui assure la 4ème place finale, mais qui ne lui permet plus d'espérer de terminer sur le podium. Bergerac recevra Mérignac, le 13 mai prochain lors de l'ultime journée du championnat.

Résultats complets et classement, site FFHB .***

Handball, tous les autres résultats des clubs périgourdins

Nationale 3 Féminine, Play down : J9, avant dernière journée, Palais Ambazac 35-22 Périgueux.

Résultats complets et classement, site FFHB .

Pré Nationale Féminine, J20 : Loudun 29-15 Entente Périgord Sud-Ouest. Ribérac 28-27 Grand Poitiers.

Résultats complets et classement, site FFHB .

Pré Nationale Masculine, J20 : Champcevinel 31-28 Moncoutant.

Résultats complets et classement, site FFHB .

Excellence Régionale Féminine, J20 : Sarlat 20-0 Vivonne (forfait). Saint Yrieix Périgueux.

Résultats complets et classement, site FFHB .

Excellence Régionale Masculine, J20 : Lalinde 29-19 Pons.

Résultats complets et classement, site FFHB .

Honneur Régionale Masculine, J20 : Coulounieix-Chamiers 28-26 Langon. Sarlat 25-24 Brax/Nérac. Casteljaloux Montpon.

Résultats complets et classement, site FFHB .

Enduro-moto, la 36ème Grappe Cyrano Unibéo

36ème édition de la Grappe Cyrano, enduro moto au départ du Buisson de Cadouin - Club moto Grappe Cyrano

36ème édition de la Grappe Cyrano Unibéo, l'épreuve enduro-moto au départ du Buisson de Cadouin, les 29 et 30 avril 2023. Valérian Debaud, le vainqueur ardéchois de l'année dernière n'a pas récidivé cette année. Cette 36ème édition indécise et serrée jusqu'à la dernière spéciale voit la victoire finale de Jérémy Tarroux. Il s'agit de sa 5ème victoire sur la Grappe de Cyrano.

Rugby, Vergt jouera les 16ème de finale de Fédérale 3

Vergt jouait son match retour des 32ème de finale de Fédérale 3 de rugby face à Villeneuve sur Lot - Christian Lacombe

Vergt 24-18 Villeneuve sur Lot. Vergt s'était incliné d'un petit point au match aller à Villeneuve sur Lot, 25 à 24. Une courte victoire par deux points d'écart minimum, suffisait donc au bonheur des périgourdins. Les vernois ont bien abordé la rencontre et vont inscrire un essai à la demi-heure de jeu. Seul essai de la première mi-temps. A la pause, Vergt mène 14 à 3 face à Villeneuve sur Lot et semble bien parti pour une qualification. La deuxième mi-temps sera très disputée mais Vergt confirmera sa légère supériorité pour finir par s'imposer 24 à 18. Vergt a marqué 2 essais et en a encaissé 1. Vergt jouera son 16ème de finale aller à domicile, le 14 mai prochain face à Aubagne.

Rugby, Sarlat qualifié, sans trembler face à Gradignan

Sarlat jouait son 32ème de finale retour de Fédérale 3 de rugby, à domicile face à Gradignan - Christian Lacombe

Sarlat 51-3 Gradignan. Ce dimanche 30 avril 2023, 15h00 c'est au stade dévolu au football que les sarladais disputaient ce match retour des 32ème de finale du Championnat de France de Fédérale 3. Au match aller, Sarlat avait obtenu le match nul à Gradignan, 13 à 13. Il fallait donc s'imposer, même par la plus petite des marges, pour se qualifier. Auteurs de deux essais en première mi-temps, les sarladais ont bien débuté leur rencontre et mènent à la pause, 18 à 3. Sarlat inscrit au total 7 essais et aura donc ultra dominé ce match et se qualifie pour les 16ème de finale du championnat de France de Fédérale 3. Match que Sarlat jouera le 14 mai prochain, l'adversaire devrait être le club d'Arras.

Rugby, Belvès sa saison s'arrête à Saint Girons

Belvès disputait son match de barrage pour accéder aux phases finales de Fédérale 2 de rugby - Christian Lacombe

Saint Girons Sporting Club 44-14 Stade Belvèsois. Ce dimanche 30 avril 2023, c'est à l'extérieur que Belvès tentait d'obtenir son ticket pour les phases finales du Championnat de France de Fédérale 2 de rugby. Mais les sangliers n'ont rien pu faire pour contrer les offensives de Saint Girons, ils ont encaissé 5 essais pour en marquer 2 et seront donc privés de phases finales, après une assez belle saison en phase de poules. La saison s'arrête donc là pour les hommes de l'entraineur Olivier Laurent. On retrouvera Belvès en Fédérale 2, la saison prochaine.

