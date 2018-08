Bergerac, France

"C'est une petite fantaisie qu'on n'aurait pas pu se payer avec un international français." De retour du Togo, le président du club de football de Bergerac, Christophe n'est pas peu fier. La saison prochaine en National 2, son effectif comptera un joueur international dans ses rangs. Guillaume Yenoussi, milieu offensif de 21 ans a signé au BPFC pour deux ans.

Repéré grâce à Claude Le Roy

Christophe Fauvel a repéré ce joueur lors d'un tournoi organisé par Claude Le Roy, l'ancien entraîneur d'Amiens et Grenoble, sélectionneur au Togo depuis deux ans. Guillaume Yenoussi joue dans l'équipe nationale du Togo. Le président vient de passer quelques jours là-bas pour découvrir son club et son centre de formation.

Découverte du centre Swallows #Lomé#Togo avec + de 500 jeunes , garçons et filles, en parcours sportif ! pic.twitter.com/T0ZxlL1zSk — BPFC Ch.Fauvel 🔴🔵 (@CFBPFC) July 30, 2018

Selon lui, ce recrutement a un double intérêt. "Il arrive à Bergerac pour se frotter à un nouveau championnat. J'espère que nous allons le faire progresser pour affirmer sa place en sélection nationale et lui permettre de franchir un pallier. Dans ces pays où le football est soit-disant moins bien côté qu'au Sénégal par exemple on peut se permettre d'embaucher un joueur de qualité à un coût plus faible et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde," explique Christophe Fauvel.

Dernier match de préparation ce samedi face aux Girondins

Le BPFC doit passer une convention avec le centre de formation Swallows de Lomé. Une joueuse togolaise pourrait aussi être recrutée pour jouer en Périgord. Guilaume Senoussi, lui, aura peut-être l'occasion de faire ses premiers pas sur la pelouse de Campréal ce samedi, lors du match de préparation face à la réserve des Girondins de Bordeaux. Le championnat, lui, reprendra le 11 août.