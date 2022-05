Football - National 2 : Bergerac joue à Trélissac pour le derby et pour une chance de monter

C'est quasiment une obsession pour les hommes d'Erwan Lannuzel. Faire "6 sur 6", comme le dit le capitaine de Bergerac Damien Fachan. Prendre les six points sur les deux derniers matchs de la saison. Le Bergerac Périgord Football Club se déplace au stade Firmin Daudou pour affronter Trélissac FC ce samedi 21 mai à 18 heures, pour le derby périgourdin du football en National 2. Des matchs toujours âpres - c'est une question de suprématie départementale. Mais cette année, Bergerac joue particulièrement gros.

Duel à distance entre Bergerac et Le Puy

Les Bergeracois se sont fait repasser devant au classement de la poule D par Le Puy, le leader, qui compte un petit point d'avance au classement. Autrement dit, il faudra espérer que les Auvergnats trébuchent sur au moins un des deux matchs pour reprendre la première place, synonyme de montée en National. Le Puy joue un derby lui aussi ce weekend, contre Andrézieux. Mais il reste sur une bonne série, alors que les Bergeracois montrent des signes de fatigue. L'épopée en coupe de France, et cette saison passée à caracoler en première place, avec la pression que cela engendre, n'y sont pas pour rien.

Il va falloir prendre les trois points pour être encore vivants à la dernière journée

Le Bergerac Périgord Football Club vient d'enchaîner une défaite à Campréal contre Andrézieux, avec l'expulsion de Samir Bakir, son attaquant qui a pris trois matchs de suspension, et un match nul frustrant contre Les Herbiers. Mais pour ces deux derniers matchs, la motivation est maximale : "Ce premier match à Trélissac reste un derby et je suis persuadé que Trélissac va jouer le match à fond. Il va falloir prendre les trois points pour être encore vivants à la dernière journée", prévient Damien Fachan.

Un derby sous la chaleur et sans jauges

C'est un derby. Un vrai. Et rien à voir avec le triste 0-0 du match aller à Campréal, sous moins trois degrés cet hiver, avec à peine plus de 300 supporters au stade à cause de la jauge sanitaire. Samedi soir à Trélissac, le stade sera plein. La température en tribune, proche des 30 degrés. Et derby oblige, ça promet d'être également très chaud sur le terrain. Trélissac n'a plus rien à jouer cette saison, l'équipe a sauvé sa place en nationale 2 le weekend dernier.

Mais devant leur public, les Trélissacois ne vont rien lâcher : "On joue un derby, c'est pour le gagner", prévient Fabrice Faure, le président du club de Trélissac. Son homologue de Bergerac Christophe Fauvel prévient : "Tout autre résultat qu'une victoire à Trélissac serait un mauvais résultat pour Bergerac". Tout ça promet un beau spectacle.