Football : National 2 : la victoire de Bergerac et le nul chez le leader pour Trélissac

Dans l'actualité sportive de ce weekend des 23 et 24 septembre 2023, nous revenons sur la belle opération d'ensemble des clubs périgourdins en National 2 de football. Lors de cette 5ème journée, Bergerac a battu Angers et Trélissac obtient le nul chez le leader, Libourne. Dans le championnat de Nationale Une Féminine de Handball, Bergerac va bien en ce début de saison. 3 matchs, 3 victoires. Un point complet sur le rugby, avec en Fédérale 2, le court déplacement de Bergerac à Tours. le derby périgourdin entre Sarlat et Belvès en Fédérale 2 et nous verrons si l'Union Saint-Astier/Neuvic peut enchainer un autre succès face à Saint Simon, après sa victoire à Vergt. Sans oublier, tous les résultats de basket, handball, football au niveau régional et les résultats de Régionale 1 de rugby dont la saison débute ce weekend.

ⓘ Publicité

loading

Football, National 2, Bergerac confirme son bon début de saison

Bergerac bat Angers 2 à 0 lors de la 5ème journée de National 2 de football © Radio France - Xavier Dalmont

Bergerac Périgord Football Club 2-0 Angers. Samedi 23 septembre 2023, au stade Campréal. 5ème journée National 2. Toujours invaincu dans ce Groupe B, Bergerac s'est offert son deuxième succès de la saison grâce à un doublé de Romain Escarpit des buts marqués à la 15ème et 75ème minute. Les bergeracois ont maitrisé leur match sans trop de difficultés face à un club d'Angers en manque d'inspiration et en difficulté en ce début de saison et mal classé. Avec ce succès, Bergerac grimpe à la 4ème place à deux points derrière les coleaders, Libourne et la Roche Vendée. Le 7 octobre prochain, lors de la 6ème journée, Bergerac se rendra sur la pelouse de Saint Privé Saint Hilaire, un club classé juste derrière avec le même nombre de points. Match ouvert sur le papier. Entre temps, il y aura la parenthèse Coupe de France. Résultats complets, site FFF. Classement, site FFF.

loading

loading

Football, National 2, Trélissac obtient le nul chez le leader

Trélissac obtient le nul à Libourne, chez le leader de National 2 de football - Trélissac FC

Libourne 1-1 Trélissac Football Club. Samedi 23 septembre 2023. 5ème journée National 2 Groupe B. Trélissac est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison et peut nourrir des regrets après sa belle dernière prestation sur la pelouse du leader. Trélissac concrétise enfin une occasion et ouvre le score à la 67ème minute. Libourne égalise sur coup franc à la 90ème minute. Clairement les trélissacois auraient mérité mieux, jouent plutôt bien, mais enchainent les matchs nuls, 4 au total. Seul match raté, le derby à Bergerac, la seule défaite trélissacoise à ce jour. Trélissac jouera face à un mal classé au stade Firmin Daudou, le 7 octobre prochain, un match pour, on l'espère, lancer véritablement sa saison. Résultats complets site FFF. Classement, site FFF.

loading

Football, les résultats des périgourdins en régional

Régional 1 Poule B : Mérignac/Arlac 3-2 Boulazac. Feytiat 1-0 Trélissac(2). Nontron/Saint-Pardoux 2-2 Portes entre 2 mers. Résultats complets, site FFF. Classement, site FFF.

Régional 2 Poule D : Chancelade/Marsac Mussidan/Saint-Médard. Pessac Alouette Prigonrieux. Bergerac(2) Mérignac. Résultats complets, site FFF. Classement, site FFF.

Régional 3 Poule F : le match entre Le Palais sur Vienne et Sarlat a été arrêté avant son terme. La Tour Blanche/Mareuil/Verteillac Jugeals Noailles. Saint Priest Sous Aixe Ribérac. Résultats, site FFF. Classement, site FFF.

Régional 3 Poule G : Coulounieix-Chamiers 1-1 Montpon/Ménesplet. Marmande 3-0 Bergerac la Catte. Résultats complets, site FFF. Classement, site FFF.

Régional 3 Poule H : Sanilhacois SA 3-1 Pays de Dropt. Bassens 4-2 Limens/Saint-Astier. Vallée du Lot Périgord Centre FC. Résultats complets, site FFF. Classement, site FFF.

Régional 1 Féminine : Trélissac 2-3 Bassens. Brive Bergerac. Résultats complets, site FFF. Classement, site FFF.

Résultats complets en Départemental 1, site FFF.

Rugby, Fédérale 1, Bergerac dans le dur à Tulle

Bergerac se déplace à Tulle pour la 3ème journée de Fédérale 1 de rugby - Thibault Chauvin, correspondant US Bergerac

Tulle 32-15 Bergerac (USB). Dimanche 24 septembre 2023. 3ème journée de Fédérale 1 Poule 4. Court déplacement pour l'USB en ce dimanche après-midi. Avant la rencontre les tullistes sont avant dernier et ne comptent qu'un petit point, et donc aucune victoire. Bergerac a obtenu ses 4 premiers points, le weekend dernier, en dominant Nafarroa 26 à 21. Bergerac se retrouve puni par deux fois en cette première mi-temps. Deux cartons jaunes qui vont la laisser plusieurs minutes en infériorité numérique. Tulle en profite pour inscrire le seul essai de la première mi-temps et pour mener à la pause, 17 à 12. Un seul essai durant toute la rencontre, il est l'oeuvre des tullistes et surtout une équipe bergeracoise souvent sanctionnée. Deuxième déplacement et deuxième échec pour Bergerac. Résultats complets. Classement Fédérale 1 Poule 4.

loading

Rugby, Fédérale 2, un derby disputé qui a tenu ses promesses

Sarlat face à Belvès lors de la 2ème journée de Fédérale 2 de rugby - Christian Lacombe

Sarlat 36-30 Belvès. Dimanche 24 septembre 2023 au stade de la plaine des jeux. 2ème journée de Fédérale 2, Poule 4. Sarlat, champion de France de Fédérale 3, et promu, cette saison en Fédérale 2, part légèrement favori de cette rencontre face aux voisins du Stade Belvèsois en ce dimanche après midi. Les deux équipes ont remporté leur premier match de la saison. Belvès en gagnant à domicile et Sarlat en s'imposant sur la pelouse du Clermont-Cournon. Première mi-temps largement dominée par Sarlat qui inscrit deux essais et virent en tête à la pause, 20 à 6. La deuxième mi-temps sera plus disputée et le Stade Belvèsois tente la révolte. Incontestablement cette deuxième mi-temps est pour Belvès qui inscrit 3 essais. Sarlat de son côté, marquera son troisième essai. Cela ne s'est pas joué à grand chose, mais la victoire est pour Sarlat qui s'impose 36 à 30 face à Belvès. Résultats complets. Classement Fédérale 2, Poule 4.

Rugby, Fédérale 3, l'USAN ultra dominatrice à domicile

L'Union Saint-Astier/Neuvic reçoit Saint Simon en Fédérale 3 de rugby - Charly Rotrou Co-Président USAN

Saint-Astier/Neuvic (USAN) 49-7 Saint Simon. Dimanche 24 septembre 2023. 2ème journée de Fédérale 3 Poule 14. Après sa victoire obtenue sur la pelouse de Vergt, lors du derby périgourdin d'ouverture de saison, on attend la confirmation, ce dimanche après-midi, de l'USAN. La première mi-temps est à sens unique, tant les joueurs de l'union Saint Astier Neuvic sont en réussite, ne commettent que peu de fautes, dominent dans tous les compartiments du jeu, marquent 5 essais pour mener à la pause, 35 à 0 face à une équipe de Saint Simon débordée. La deuxième mi-temps ressemble plus à une formalité pour l'USAN, même s'il faut respecter l'adversaire jusqu'au bout. Saint Simon avait pourtant remporté largement son premier match de la saison, 34 à 14 face à Naves et arrivait en Périgord, en leader. Saint Simon parviendra à sauver l'honneur en marquant un essai en deuxième mi-temps. L'USAN inscrit au total 7 essais tous transformés et l'emporte largement 49 à 7 dans une rencontre où il n'y a eu aucune pénalité, mais uniquement des points marqués sur essais, tous transformés.

loading

Rugby, les résultats en Fédérale 3

Résultats complets de la 2ème journée de la Poule 14 de Fédérale 3 :

Lacapelle Marival Argentat sur Creuse

Saint Cernin 11-36 Vergt (UAV)

Saint-Astier/Neuvic (USAN) 49-7 Saint Simon

Naves 36-27 Le Bugue

Vézère Le Lardin 12-28 Figeac

Classement de la Poule 14.

Rugby, les résultats en Régionale 1 Nouvelle Aquitaine

Résultats complets de la 1ère journée de la Poule 2 de Régionale 1 :

AS Meyssacoise 10-24 Espérance Sportive Montignac

Union Rugby Club Auvézère 18-42 CA Pompadour

US Egletons 32-35 Saint Cyprien

Union Sportive Cublac Terrasson 19-27 XV Haut Périgord

Daglan 19-48 Juillac/Objat

Résultats complets de la 1ère journée de la Poule 3 de Régionale 1 :

Miramont 5-35 CS Nontron

Cadaujac 21-6 US Lalinde

Bouscat Bordeaux EC

Ribérac 30-28 Pays Médoc Rugby

Mussidan 20-76 Cestas

Handball, N1F, Bergerac enchaine un troisième succès

Bergerac réalise un très bon début de saison en Nationale 1 Féminine de handball avec 3 matchs, 3 victoires - Christian Lacombe

Bergerac Périgord Pourpre Handball 31-26 Rochechouart/Saint-Junien. Samedi 23 septembre 2023 au gymnase Louis Aragon à Bergerac. 3ème journée de Nationale Une Féminine Handball. Les bergeracoises enchainent un troisième succès en trois matchs. Seul, Mios Biganos a fait aussi bien en ce début de saison. Samedi soir, elles ont rapidement pris la mesure de l'adversaire en première mi-temps, conclue 18 à 11. Mais l'adversaire a su se rebiffer en deuxième mi-temps et revenir au score, après que Bergerac ait mené par dix buts d'écart, les joueuses de Rochechouart Saint Junien sont revenues à 3 unités. La preuve que l'adversaire avait de la qualité, mais que Bergerac ne parvient pas à jouer pleinement les 60 minutes de la rencontre et connait, chaque fois, un petit passage à vide. Samedi prochain, Bergerac jouera à Blanzat/Montluçon pour le compte de la 4ème journée. Résultats complets et classement site FFHB.

loading

Handball, les résultats des périgourdins en régional

Pré nationale Masculine J2 : Champcevinel 32-25 Lezay/Celles. Résultats complets et classement, site FFHB.

Excellence Régionale Féminine J1 : Créon 31-21 Sarlat. Bergerac(2) 27-12 Blanquefort. Foyen Vélinois 19-16 Brive/Objat. Résultats complets et classement, site FFHB.

Excellence Régionale Masculine J2 : Sud Deux Sèvres 26-29 Lalinde. Pana handball 37-27 Montpon. Résultats complets et classement site FFHB.

Honneur Régional Masculin J1 : Champcevinel(2) 31-30 Bordeaux Bastide. Bruges Coulounieix-Chamiers. Agen 34-30 Sarlat. Langon 43-20 Saint Astier. Résultats complets et classement, site FFHB.

Basket, les résultats des périgourdins en régional

Nationale Masculine U18 Elite : Boulazac Basket Dordogne Limoges CSP. Résultats et classement, site FFHB.

Pré nationale Masculine : Limoges CSP(2) Boulazac Basket Dordogne(2). Résultats et classement, site FFHB.

Régionale 2 Masculine : AOL Basket 80-42 Couzeix. Chartrons/Bordeaux 83-51 Saint Front de Pradoux. Bordeaux Bastide 100-93 AL Eyzerac. Résultats et classement, site FFHB.

Régionale 3 Masculine : Sarlat 68-75 ASPTT Grand Périgueux. Sanilhac 78-88 Beyssac Beaupuy Marmande. Basket Seychois Barthéleméen Bergerac. Résultats et classement site FFHB.

Cyclisme, un britannique gagne le Tour Vallée de l'Homme

Ce samedi 23 septembre 2023 s'est disputée la course du Tour Vallée de l'Homme, une épreuve élite open, qui a réuni seulement une quarantaine de coureurs, mais la qualité était au rendez-vous, pour pas loin de 100km de course et la traversée de 3 communes périgourdines, les Eyzies, Tursac et Payzac le Moustier, le même parcours que l'an dernier. Une épreuve coorganisée par l'association Cro-Magnon au Eyzies et le Vélo Club Monpaziérois. Une épreuve avec un classement du meilleur grimpeur et meilleur sprinteur et dotée de 2500 euros de prix. C'est le britannique Jamie Morris de la Team U Charente Maritime qui s'impose dans un sprint de 17 coureurs. Il devance Béranger Brossel du club cycliste d'Issoire et Julien Buisson de la Team ULH Limoges. Nous avons joint le président du Vélo Club Monpaziérois, Jean-Louis Gauthier, pour avoir plus de détails sur la course.

loading

SPORT EN PERIGORD LA CHRONIQUE du lundi au vendredi à 6h40 sur France Bleu Périgord.