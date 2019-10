Football National 2 : Le Bourges Foot s'incline logiquement chez lui 1 à 0 face à Bergerac

Bourges, France

Dès les premières minutes de jeu, les Berruyers sont bousculés. Non seulement Bergerac joue avec un bloc haut mais les joueurs de Laurent Di Bernardo ne sont pas dans leurs assiettes. Ils perdent beaucoup trop de ballon et sur un, une-deux, le Bergeracois, Clément Badin s'infiltre dans la surface de réparation, sa frappe est cadrée, mais le gardien Berruyer Ibrahima Gassama s'interpose avec brio (13ème). Çà chauffe de plus en plus, la preuve, Ali Bakir Mohammed frappe même le poteau gauche du Bourges foot sur un tir tendu à à vingt mètres (37ème).

Carton rouge et but pour Bergerac à la 42ème, c'est le tournant du match

Juste avant le retour au vestiaire c'est incontestablement le tournant du match. Le défenseur du Bourges Foot Diene est exclu (42ème). Il commet une faute en tant que dernier défenseur juste avant la surface de réparation sur le Bergacois Fitchen. L'arbitre voit rouge. Bourges termine donc la rencontre à dix. Le coup franc est tiré par Fitchen à dix huit mètres, le gardien Berruyer repousse mais dans les pieds de ce même Fitchen qui a suivi sa frappe. Du plat du pied, il marque juste avant la pause (42ème). Menés 1 à 0 après une première période insipide, le Bourges Foot va enfin retrouver des couleurs.

Di Bernardo : "Notre 1ère mi temps, une bonne composition de pourri"

Mais face à une équipe de Bergerac certes moins joueuse les footballeurs du Bourges Foot n'auront pas ce petit brin de réussite qui fait quelques fois la différence pour revenir à un partout. Laurent Di Bernardo à cette première mi-temps en travers de la gorge : " Mes joueurs dorment quand on prend ce carton rouge et le but derrière. Avec une première période comme ça, il est impossible d’attendre quelque chose quand vous êtes parfois totalement absent dans pratiquement tous les domaines du jeu. Cette première mi temps c'est une très bonne exemple de ce qui ne faut surtout pas faire. Avec encore une fois une bonne composition de pourri." Les footballeurs du Bourges Foot vont se remettre au travail très vite pour oublier ou se servir de ce match pour préparer le sixième tour de la Coupe de France. Les Berruyers reçoivent Avoine-Chinon l'actuel cinquième en National 3 soit une division en dessous des Berruyers. Ce sixième tour aura lieu le samedi 26 Octobre à 19h00 sur la pelouse des Berruyers.