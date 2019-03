Football - National 2 : pour le CMS Oissel, le maintien n'est plus très loin

Le Havre - France

Sixième, à deux points du podium et huit points du leader, Oissel touche du doigt son maintien. Promus à l'issue de la saison dernière en National 2, les hommes de Romain Djoubri restent sur deux succès probants : le premier à domicile face à la "B" du PSG (2-0), le second à l'extérieur contre la réserve du HAC (1-2). Deux nouvelles victoires qui portent à dix leur total, cette saison, pour quatre nuls et huit défaites.

Bien parti, au point de s'emparer de la première place, puis dans le dur, au point de tutoyer la zone rouge, Oissel semble avoir trouver son rythme de croisière. En fin d'année dernière, le CMSO s'est fait peur en enchaînant six défaites en sept matchs. Auteur d'un joli parcours en Coupe de France, avec un huitième de finale perdu contre le FC Metz (0-1), les partenaires de Sillémane Séné (6 buts en 17 matchs) ont cependant su redresser la barre en championnat.

Entretien avec l'attaquant Sillémane Séné (28 ans, ex Gonfreville et Havre AC)

BQ : Considérez-vous que le maintien est désormais acquis ?

SS : N'allons pas trop vite, il reste encore huit matchs, mais disons qu'avec deux ou trois victoires de plus, je pense que ça devrait le faire.

BQ : Avec les deux derniers succès, un grand pas a tout de même été fait, non ?

SS : Oui, c'est un grand pas, c'est vrai. En début de saison, on était bien parti. Ensuite, on est retourné en bas du classement. Et petit à petit, en faisant le dos rond, on est remonté. Désormais, ça se passe très bien. Il y a une très belle cohésion, dans le groupe.

BQ : Battre le PSG puis le HAC, ça signifie quoi ?

SS : Deux clubs formateurs, deux réserves de pro, avec de très bons joueurs. Pour nous, c'est un réel plaisir, que du bonheur.

BQ : Vous vous attendiez à être sixièmes, à ce moment de la saison ?

SS : Franchement, pas du tout. On a fait en sorte que la mayonnaise prenne. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avancer. Les victoires se suivent. Collectivement, on s'entend tous très bien. Les collègues font encore plus d'efforts pour les autres. On avance bien.

BQ : Et personnellement ?

SS : A titre perso, six buts, c'est pas mal. C'est même un petit record pour moi, en N2. Mais j'espère aller de l'avant et marquer encore plus de buts. Jouer et marquer face au HAC, le weekend dernier, c'était particulier. J'y suis passé, pas très longtemps, et toutes les rencontres face au HAC m'ont toujours mis une petite boule au ventre. J'étais en forme, on l'était tous, et ça a payé.