Football, National 2, Trélissac est sur une bonne série

Avouons le, il ne s'agit pas du weekend sportif le plus chargé de la saison. Mais les centres d'intérêts ne manquent pas ! Pour ce Sport en Périgord, le Mag du dimanche 19 mars 2023, nous allons revenir sur la belle série de Trélissac en championnat de National 2 de football, une troisième victoire consécutive, alors que Bergerac cale un peu, avec deux défaites de rang. En Nationale Une Féminine de handball, Bergerac rate le coche et n'accroche pas la 4ème place après sa défaite face à Angoulême. Nous revenons sur l'édition 2023 du semi-marathon organisé par l'ASPTT Grand Périgueux, section Athlétisme, dont le départ s'est fait ce dimanche matin depuis Chancelade, avec un parrain de luxe, le bergeracois Yohan Durand. Pas de journée en rugby, mais quelques matchs en retard, dont celui de Belvès, en Fédérale 2, à Monflanquin, avec, une éventuelle qualification pour les phases finales. Sans oublier, tous les résultats en championnats nationaux et régionaux de basket et football.

Football, N2, la belle série trélissacoise se poursuit

Trélissac l'emporte à Saumur 1-0 en championnat de National 2 de football - Trélissac Football Club

Saumur 0-1 Trélissac. Trélissac engagé depuis quelques semaines dans sa lutte pour le maintien en National 2 de football, va de mieux en mieux et sa situation actuelle en témoigne. Les trélissacois se sont imposés, ce samedi 18 mars 2023, 1 à 0, sur la pelouse de Saumur, but sur pénalty de Romil à la 43ème minute, lors de la 21ème journée de championnat. L'équipe est pourtant diminuée par des absences sur blessures et un suspendu. Lors de cette rencontre , Trélissac a encore subi un carton rouge et a joué en infériorité numérique dès la 30ème minute. C'est sa troisième victoire consécutive, la huitième de la saison. Les trélissacois font la belle opération du jour. Ils occupent la 6ème place à 8 points seulement du leader, Vendée Les Herbiers, à 5 points de Bergerac. Un autre succès, samedi prochain, au stade Firmin Daudou, face à Chamalières, pourrait offrir au Trélissac FC, une toute autre fin de saison. Il reste encore 9 matchs à disputer. Résultats complets site FFF . Classement Groupe D National 2, site FFF .

loading

Football, N2, deuxième revers de suite pour Bergerac

Défaite bergeracoise face à Angers en National 2 de football-Damien Fachan, le capitaine - Bergerac Périgord Football Club

Bergerac 1-2 Angers. La réserve d'Angers joue un mauvais tour au Bergerac Périgord Football Club, lors de ce match de la 21ème journée du Groupe D de National 2 de football. Hier, samedi 18 mars 2023, Bergerac évoluait à domicile au stade Campréal, un stade qui ne leur réussit pas cette saison, car c'est bien à domicile que les bergeracois ont été le plus souvent en difficulté, cette saison. Alors que le club brille par ses résultats à l'extérieur. C'est une deuxième défaite consécutive, Bergerac ne nous n'avait pas habitué à ça cette année. Les bergeracois avaient pourtant entamer la partie de la meilleure des manières en ouvrant le score dès la 2ème minute par un but de Beltran, mais Angers va répliquer par deux fois, à la 47ème et 71ème minute. Une défaite qui a un peu moins de conséquence, dans la mesure, où Goal FC a perdu et que le leader Vendée Les Herbiers s'est contenté du nul à la maison. Bergerac jouera samedi prochain à Saumur. Il serait bien de renouer avec la victoire pour continuer à croire à la montée, alors qu'il reste 9 matchs à jouer. Résultats complets, site FFF . Classement Groupe D National 2, site FFF .

loading

loading

loading

Football, les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule B : Boulazac 1-0 Lormont. Trélissac(2) Isle sur Vienne. Saint Pantaléon Mussidan/Saint-Médard.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1, Poule B, site FFF .

Régional 2, Poule E : Talence 3-0 Bergerac La Catte. Résultats complets, site FFF . Classement Régional 2, Poule E, site FFF

Régional 3, Poule H : Gensac/Montcaret Pays du Dropt. Classement Régional 3, Poule H, site FFF

Régional Féminine 1 : Mazeres Bergerac. Trélissac Mérignac/Arlac. Résultats site FFF . Classement, site FFF .

Rugby, F2, Belvès a toujours du mal à l'extérieur

Belvès en déplacement à Monflanquin dans un match en retard de la 14ème journée de Fédérale 3 de rugby - Christian Lacombe

Monflanquin 28-11 Belvès. Match en retard de la 14ème journée de Fédérale 2, Poule 4. Les sangliers, en cas de succès, pourraient entrevoir une qualification pour les phases finales. Ce dimanche 19 mars 2023, le Stade Belvèsois jouait donc sur la pelouse du club des 4 cantons, nom du club de Monflanquin. Les belvèsois ont toujours beaucoup de difficultés hors de leur base et n'ont gagné que deux matchs à l'extérieur. Ils ont pourtant gagné chez le leader, Cahors. Mais c'est principalement à domicile que Belvès engrange les points. Ce dimanche 19 mars 2023, pour ce match en retard, Belvès s'est encore incliné à l'extérieur, battu 28 à 11 face au 4 cantons, le club de Monflanquin. Il y avait 14-11 à la mi-temps, mais Belvès ne conservera pas la même qualité de son jeu au retour des vestiaires et s'incline logiquement. Le programme de la fin de saison régulière sera très chargé. Il reste 3 matchs face au leader, Cahors et face au 3ème de la poule.

loading

Rugby, match en retard de Ligue Nouvelle Aquitaine

Régionale 1, Poule 2 : Match en retard de la 17ème journée : Varetz 21-22 Cublac/Terrasson.

Résultats complets, site FFR . Classement Régionale 1, Poule 2, site FFR .

Handball, N1F, Bergerac rate la quatrième place

Bergerac s'incline face à Angoulême en Nationale 1 Féminine Handball dans son gymnase Louis Aragon - Christian Lacombe

Bergerac Périgord Pourpre Handball 27-33 Angoulême Charente Handball. 20ème journée de Nationale Une Féminine de handball, samedi 18 mars 2023, 20h45 au gymnase Louis Aragon. Fin de série pour Bergerac, après 3 victoires consécutives, cette défaite n'a rien d'insultant, car les charentaises ont de l'ambition et davantage de moyens. Les bergeracoises étaient diminuées par des absences importantes. Le rendement des dix dernières journées reste très positif, avec 8 succès contre 2 défaites. Mais en trébuchant face à Angoulême, Bergerac rate le coche de viser la 4ème place du classement. Michel Cassier évoque la rencontre et la défaite assez logique compte tenu des circonstances. Il faudra se déplacer chez un club qui joue sa survie, à Moncoutant, samedi prochain, avant de recevoir le deuxième, Mios Biganos. Il reste au total 6 rencontres à disputer et l'espoir de terminer dans le TOP 5 pour une saison qui fut compliquée à mettre en place. Résultats complets, et Classement de Nationale 1 Féminine, site FFHB.

loading

Basket, ProB, les résultats de la 24ème journée

Le Boulazac Basket Dordogne disputera son match de la 24ème journée, ce mardi 21 mars 2023 au Palio face à Nantes. Le BBD connait donc déjà les résultats et les enseignements de cette nouvelle journée de Pro B. Lille a pris provisoirement la place de 3ème occupée avant cette journée par Boulazac. Le leader, Saint Quentin battu à domicile et son dauphin, Chalon sur Saône qui s'impose à Antibes.

Aix-Maurienne 61-95 La Rochelle

Alliance Sport Alsace 94-91 Orléans

Angers Etoile 83-84 Evreux

Lille 91-69 Quimper

Saint-Chamond 90-85 Saint-Vallier

Vichy-Clermont 107-86 Denain

Antibes 56-70 Chalon-sur-Saône

Saint-Quentin 83-86 Châlons-Reims

Basket, les résultats des clubs périgourdins

Pré-Nationale Masculine, J19 : AOL Basket 66-73 Tulle Corrèze. Résultats et classement site FFBB.

Régionale 2 Féminine, J19 : AEL Guéret 58-46 Lardin Basket Club. Résultats et classement site FFBB.

Régionale 2 Masculine, J19 : Saint Front de Pradoux 51-81 Boulazac Basket Dordogne(2). Résultats et classement .

Régionale 3 Féminine, J15 : Issac 45-56 Bassillac. SAS/Périgueux 86-46 Chambon/Evaux. Résultats et classement, site FFBB.

Tout sur l'édition 2023 du semi-marathon de l'ASPTT Périgueux

