Football (National 3) : après le maintien pour l'Aviron Bayonnais, objectif "la montée la saison prochaine"

L'Aviron Bayonnais football termine la saison par une victoire : succès 3-1 contre le Stade Poitevin au stade Didier Deschamps. Des Ciel et blanc, sans pression, après avoir décroché le maintien en National 3 le week-end précédent contre la réserve des Girondins de Bordeaux (0-1). Ils terminent à la 7e place, dans une saison qui a vu cinq équipes descendre en Régional 1. Éviter le couperet, pour mieux sauter, c'était l'objectif de l'Aviron.

ⓘ Publicité

"Je ne voulais pas être le coach et faire partie du groupe qui allait faire descendre ce club au niveau régional. J'avais une grosse boule au ventre sur cette fin de saison, reconnait soulagé l'entraineur Landry Bordagaray. Le technicien, arrivé de Tartas l'été dernier, est reconduit à la tête de la première l'an prochain. "Je suis très fier de repartir pour une deuxième saison. Ça veut dire qu'on a fait le job. J'espère qu'on va continuer sur cette dynamique, voir un peu plus, pour aller chercher les premières places."

Landry Bordagaray sera sur le banc de l'Aviron Bayonnais l'année prochaine © Radio France - Stéphane Garcia

Les premières places, et même le titre, synonyme de montée en National 2. C'est l'objectif clairement annoncé par la direction. "Il faut avoir de l'ambition, même si on ne sera pas tout seul, explique Karim Fradin, co-président. Dans le cadre du projet, que nous avons présenté à nos partenaires, sur les cinq ans, pour atteindre le niveau National, les choses sont claires. C'est l'étape 2. Il faudra le démontrer sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique sur laquelle on est depuis l'hiver : huitième victoire depuis janvier, on termine 3e ou 4e sur la phase retour."

Le National d'ici 5 ans

Continuer à grandir, à s'entourer. Actuellement, le club compte un peu plus d'une soixantaine de partenaires. L'objectif, la saison prochaine : une centaine, dont une douzaine qui entreront dans l'actionnariat. "Certains viennent alors qu'ils sont loin du milieu du foot. Mais ils viennent passer un bon moment, soutenir le club de leur ville, participer à une aventure", détaille Lasséni Sangaré, co-président bayonnais. De quoi passer le budget de 600.000 à 800.000 euros pour toutes les catégories du club.

Karim Fradin est arrivé l'hiver dernier à la direction de l'Aviron Bayonnais © Radio France - Stéphane Garcia

Quant au recrutement ? "Grâce à ce projet, on attire du monde, on vient frapper à nos portes, mais il doit s'appuyer sur les joueurs locaux. Et aller chercher ces joueurs qui nous ont quitté à un moment donné pour des raisons économiques. Il faut les ramener au pays. La semaine dernière, Bordeaux a aligné trois joueurs d'ici contre nous, Poitiers un... ce sont des joueurs qui ont été formés ici."

En attendant, un nouvel espace réceptif a été inauguré au stade Didier Deschamps, qui va subir un petit relooking dans l'été. "On va continuer à structurer le club et faire en sorte d'améliorer l'état de cette pelouse. Tout le monde aime le foot, et il y a un potentiel, ici au Pays basque, pour continuer à grandir", conclu Karim Fradin, arrivé l'hiver dernier sur les bords de Nive.

Le classement complet du championnat de National 3, ICI .