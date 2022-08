Football - National 3 : "Les dirigeants de l'US Changé m'ont menti" estime Alain Denis, entraîneur licencié

À peine arrivé, déjà viré. Le club de l'US Changé en football, a démis de ses fonctions l'entraîneur de l'équipe première Alain Denis, ce samedi 13 août. Le coach breton était arrivé début juin pour faire bouger un club qui avait connu le même entraîneur pendant huit ans, Bertrand Girard. Mais avec Alain Denis, ancien du Stade Briochin, la préparation estivale n'a pas été bonne : 4 défaites, 1 nul et 1 victoire. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les dirigeants et leur entraîneur n'avaient peut-être pas la même vision des choses pour l'équipe de National 3.

Tout s'est envenimé la semaine dernière. Pour des raisons sportives, Alain Denis a décidé de sanctionner deux joueurs. Il les informe qu'ils ne joueront donc pas le samedi en amical contre la réserve du FC Lorient. Dans le vestiaire, la décision du coach divise, d'autant que les deux joueurs concernés sont aussi éducateurs à l'US Changé.

Changé "pas prêt au changement" ?

Alain Denis et son équipe gagnent malgré la tension du moment le match contre Lorient. Mais un quart d'heure après la victoire, les présidents informent l'entraîneur qu'il est licencié. Contacté, Alain Denis est amer. Sa feuille de route était pourtant claire : changer les mentalités des joueurs, pour la prochaine saison de National 3. "Le club n'est en fait pas prêt au changement (...) les dirigeants m'ont menti" assène-t-il. "Pendant plusieurs années, ce sont les joueurs qui ont mené la barque, et les présidents au mois de mai m'ont dit qu'ils voulaient que cela cesse. Et je leur avait dit pas de problème. Avec moi, hors de question que ce soit les joueurs qui décident. Je n'ai jamais vu ça" déclare le Breton.

Pour ce dernier, il y avait aussi des divergences sur la vision du football. Le débat éternel entre obligation de résultat et un jeu attrayant. "Il faut inculquer aux joueurs le goût de la victoire, mais ici ce n'est pas du tout entré dans les mœurs. Ici on ne veut que jouer. Alors ce qui est logique en jeune c'est effectivement l'aspect technique et tactique. Jusqu'à 16 ans mais pas après. Et cela explique les résultats de ces dernières saison, avec un maintien in extremis. Ils jouaient bien, mais ils prenaient toujours des buts très évitables. Il faut plus de rigueur, et on m'avait fait venir pour ça" poursuit Alain Denis.

De son côté, Joël Ferron, un des présidents du club, confirme les divergences de vision sur le projet du club. "Le courant ne passait pas bien avec certains joueurs, ce sont des choses qui arrivent (...) On ne critique pas Alain, ce n'est pas ce que l'on veut", commente sobrement le dirigeant.